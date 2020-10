Köln kann's: Nur zwei Niederlagen in 26 Länderspielen

Mit dem Länderspiel gegen die Türkei startet die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in die Länderspielphase im Oktober. Vor den Nations-League-Duellen in der Ukraine am 10. und gegen die Schweiz am 13. Oktober (beide ab 20.45 Uhr, live in der ARD) testet Bundestrainer Joachim Löw im Kölner Rhein-Energie-Stadion gegen die türkische Auswahl. DFB.de macht vor dem 21. Duell den Faktencheck.

Die Bilanz: Deutschland trifft zum 21. Mal auf die Türkei, dabei feierte das DFB-Team 14 Siege, bei jeweils drei Unentschieden und Niederlagen. Die vergangenen drei Duelle gewann Deutschland, zuletzt beim 3:1 in Istanbul in der EM-Qualifikation vor exakt neun Jahren am 7. Oktober 2011. Deutschland verlor nur das erste seiner acht Heimspiele gegen die Türkei. Im Juni 1951 gewann die türkische Auswahl im Berliner Olympiastadion 2:1. Die letzte Niederlage ist fast genau 15 Jahre her: Am 8. Oktober 2005 unterlag Deutschland in einem Testspiel in der Türkei mit 1:2.

Serientäter: Die deutsche Nationalmannschaft ist seit sieben Länderspielen unbesiegt und feierte während dieser Serie vier Siege bei drei Remis. Allerdings reichte in beiden Partien des Jahres 2020 gegen Spanien und in der Schweiz (jeweils 1:1) eine Führung nicht zum Sieg. Deutschland traf in jedem der vergangenen 15 Länderspiele, einen so langen Lauf gab es zuletzt von 2011 bis 2012. Damals waren es 26 Spiele in Serie mit Torerfolg.

Stabilität unter Günes: Die Türkei verlor nur zwei der letzten 14 Länderspiele in der aktuellen Amtszeit von Trainer Şenol Güneş. Neun Siege und drei Unentschieden stehen dabei zubuche und ein Torverhältnis von 22:5. Allerdings blieb die türkische Auswahl in den letzten beiden Länderspielen torlos. Dafür ist die Türkei seit vier Auswärtsspielen unbesiegt und kassierte nur ein Gegentor beim 1:1 in Frankreich im Oktober 2019.

Köln kann's: Deutschland verlor in seiner Verbandsgeschichte nur zwei seiner 26 Länderspiele in Köln: Im Jahr 1935 beim 1:2 gegen Spanien und 2015 beim 1:2 gegen die USA. Ansonsten gab es 18 Siege und sechs Remis bei insgesamt 72:17 Toren. Auf die Türkei traf die DFB-Auswahl auch schon in Köln: Im Oktober 1970 gab es in der EM-Quali ein 1:1.

Dreimal drei Treffer: Unter Bundestrainer Joachim Löw gewann Deutschland alle drei Länderspiele gegen die Türkei und erzielte jeweils drei Treffer. Bei der EM 2008 gewann Deutschland im Halbfinale 3:2, daneben siegte Deutschland in der Qualifikation zur EM 2012 in beiden Partien: zuhause mit 3:0, auswärts 3:1.

Türkische Vergangenheit: Nach seiner ersten Trainerstation beim VfB Stuttgart wechselte Jogi Löw im Sommer 1998 für eine Saison in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Zwischen Dezember 2000 und März 2001 war Löw dann noch einmal kurzzeitig Trainer von Adanaspor.

Zurück zu den Wurzeln: Gleich sechs Spieler im Kader der türkischen Nationalmannschaft sind in Deutschland geboren und haben ihre fußballerische Ausbildung in ihrem Geburtsland genossen. Es sind Hasan Ali Kaldirim (Neuwied), Nazim Sangare (Köln), Kaan Ayhan (Gelsenkirchen), Hakan Calhanoglu (Mannheim), Kenan Karaman (Stuttgart) und Ahmed Kutucu (Gelsenkirchen).