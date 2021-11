Köln gegen Leverkusen: Rheinisches Derby live auf DFB-TV

Nach einer knapp dreiwöchigen Punktspielpause rollt auch in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga wieder der Ball. Dabei steht die Nachholpartie vom 5. Spieltag zwischen den U 19-Teams des 1. FC Köln und von Bayer 04 Leverkusen im Kölner Franz-Kremer-Stadion am Samstag (ab 11 Uhr, live auf DFB-TV) besonders im Fokus. Das rheinische Derby als "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Die U 19 des 1. FC Köln, die im Vergleich zu vielen Ligakonkurrenten mit zwei Partien im Rückstand ist, benötigt im rheinischen Derby gegen den Nachbarn Bayer 04 Leverkusen unbedingt einen Dreier, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren. Mit neun Punkten aus fünf Spielen belegt das Team von Ex-Bundesligatrainer Stefan Ruthenbeck zurzeit den achten Tabellenplatz. Der Rückstand des aktuellen West-Meisters auf Spitzenreiter Borussia Dortmund ist auf zehn Punkte angewachsen. Rang zwei, der im Westen ebenfalls noch zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigt, ist fünf Zähler entfernt. Der Saisonstart verlief für die Kölner mit dem frühen Aus im DFB-Pokal der Junioren gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) und der Auftaktniederlage in der Meisterschaft bei der U 19 des FC Schalke 04 (1:4) nicht nach Wunsch. Es folgten drei deutliche Siege, ehe sich der "Effzeh" Ligaprimus BVB (0:1) geschlagen geben musste. Dennoch stellen die Domstädter mit 20 erzielten Treffern nach dem FC Schalke 04 (22 Tore) die torgefährlichste Offensive. Besser als der rheinische Rivale schnitt bislang die U 19 von Bayer 04 Leverkusen ab, die mit vier Siegen und zwei Unentschieden 14 Punkte gesammelt hat und ebenso wie Borussia Dortmund und der VfL Bochum noch unbesiegt ist. Bayer 04 würde im Derby beim 1. FC Köln schon ein Remis reichen, um auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken.

Die Trainer: Stefan Ruthenbeck ist seit der Saison 2018/2019 zurück bei der U 19 des 1. FC Köln. Der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer war in der Spielzeit 2017/2018 für 20 Spiele bei der ersten Mannschaft der "Geißböcke" in der Bundesliga eingesprungen. Den Abstieg der Rheinländer konnte er damals aber nicht verhindern. Mittlerweile konzentriert sich der gebürtige Kölner wieder auf seine Arbeit bei der U 19, die er schon im Sommer 2017 erstmals übernommen hatte. Zuvor stand er unter anderem als Cheftrainer beim VfR Aalen und bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie. In der Spielzeit 2018/2019 verpasste die U 19 des 1. FC Köln erst am letzten Spieltag die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die Spielzeit 2019/2020 beendeten die Kölner nach dem Corona-Abbruch als Staffelsieger. Bei Bayer 04 Leverkusen ist seit Anfang des Jahres Trainer Sven Hübscher für die Ausbildung der U 19-Talente verantwortlich. Der 42 Jahre alte gebürtige Dortmunder arbeitete viele Jahre für den FC Schalke 04 in der Nachwuchs- und Lizenzabteilung, begann bei den "Königsblauen" als Co-Trainer unter U 19-Trainerikone Norbert Elgert, assistierte später bei den Profis Jens Keller, Roberto Di Matteo und André Breitenreiter. Vor seinem Engagement bei Bayer 04 Leverkusen stand Sven Hübscher bei der U 23 des SV Werder Bremen und als Cheftrainer für den SC Preußen Münster in der 3. Liga in der Verantwortung.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich die U 19-Teams des 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse bereits 34-mal gegenüber. Mit elf Kölner Siegen, sieben Unentschieden und 16 Leverkusener Erfolgen spricht die Bilanz für die "Werkself". Beim jüngsten Aufeinandertreffen feierte jedoch der 1. FC Köln einen 5:0-Derbysieg gegen den "Erzrivalen", bevor die Saison 2020/2021 corona-bedingt abgebrochen werden musste. Erst einmal trafen beide Teams im DFB-Pokal der Junioren aufeinander. In der Saison 2020/2021 setzten sich die Kölner in der ersten Runde bei Bayer 04 Leverkusen 4:0 durch.

Die U-Nationalspieler: Mit Torhüter Jonas Urbig spielte zuletzt ein Talent des 1. FC Köln für die deutsche U 19-Nationalmannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf, die in Nafpaktos durch ein 1:1 gegen Gastgeber Griechenland die zweite Runde der EM-Qualifikation erreichte und sich damit weiterhin Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde in der Slowakei (18. bis 30. Juni 2022) machen darf. Ebenfalls für das DFB-Team im Einsatz war Bayer 04 Leverkusens Angreifer Emrehan Gedikli, der in dieser Saison bislang vier Bundesligatore erzielte. Mit der U 18-Nationalmannschaft von Trainer Guido Streichsbier war Kölns Mittelfeldspieler Meiko Wäschenbach in zwei Testspielen gegen Dänemark (3:3 und 1:2) im Einsatz. Eine besondere Ehre könnte Leverkusens Angreifer Iker Bravo, der im Sommer aus der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona zu Bayer 04 gewechselt war, zuteilwerden. Der spektakuläre Fallrückzieher-Treffer des erst 16 Jahre alten U 19-Nationalspielers von Spanien in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (3:1) wurde von der ARD-Sportschau in die Auswahl zum "Tor des Monats" im Oktober aufgenommen.

Die Stimmen: Die U 19 des 1. FC Köln will im Derby gegen Leverkusen an die Leistungen der jüngsten Testspielerfolgen gegen den SV Darmstadt 98 (3:0) und Fortuna Köln (4:2) anknüpfen. "Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe", sagt Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck gegenüber DFB.de. "Bayer 04 hat eine gute Entwicklung genommen und einige Spieler im Kader, die bereits bei den Profis zum Einsatz kamen. Durch die ausstehenden Nachholpartien ist das Tabellenbild verzerrt. Dadurch entsteht für uns eine komplett andere Drucksituation. Wir sollten schon gewinnen, um weiterhin oben dranzubleiben." Bayer 04-Trainer Sven Hübscher kann erst ab Freitag auf seinen kompletten Kader im Training zurückgreifen. "Viele Jungs waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, andere durften bei den Profis trainieren", sagt Hübscher im Gespräch mit DFB.de. "Wir wissen, dass der 1. FC Köln über sehr viel Qualität verfügt und in der Tabelle noch nicht dasteht, wo die Mannschaft hingehört. Wir sind gewarnt, müssen in Köln sehr gut verteidigen."

Die Ausfälle: Beim 1. FC Köln stehen U 18-Nationalspieler Justin Diehl und U 19-Nationalspieler Simon Breuer nicht zur Verfügung. Angreifer Diehl, der bereits im Topspiel bei Borussia Dortmund (0:1) gefehlt hatte, fällt mit einer Knieverletzung weiterhin aus. Mittelfeldspieler Breuer muss mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk passen. "Simon steht uns erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung. Bei Justin haben wir die Hoffnung, dass er vielleicht die abschließenden beiden Partien in diesem Jahr absolvieren kann", sagt FC-Trainer Ruthenbeck. Auch Bayer 04 Leverkusen kann nicht in Bestbesetzung antreten. Abwehrspieler Sinan Solmaz fällt mit einem Nasenbeinbruch aus. Auch Mittelfeldspieler Jan Ecke (Leistenprobleme) und Angreifer Shahin Biniazz (Knie-OP) müssen passen.

