Kögel: "Noch längst nicht am Ende unserer Möglichkeiten"

Der Auftakt ist gelungen: Bayer 04 Leverkusen ist mit einem 3:0 bei Carl Zeiss Jena in die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gestartet und belegt damit vorerst zusammen mit dem VfL Wolfsburg Rang zwei. Leverkusens Kristin Kögel ist ihr erstes Bundesligator gelungen. Im DFB.de-Interview ordnet die 21-Jährige den Erfolg ein und spricht über ihre Gefühle beim Premieren-Treffer.

DFB.de: Kristin, ist das 3:0 in Jena ein perfekter Start in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga?

Kristin Kögel: Ja, ganz klar. Wir sind nach Jena mit dem Ziel gefahren, drei Punkte zu holen. Das ist uns gelungen. Darüber sind wir glücklich. Aber wir wissen auch, dass wir noch Luft nach oben haben und noch längst nicht am Ende unserer Möglichkeiten angekommen sind. Wir haben noch einen Weg zu gehen und können uns entwickeln. Diese drei Punkte tun natürlich gut und zeigen, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben.

DFB.de: War der Sieg aus Ihrer Sicht so souverän, wie es das Ergebnis aussagt?

Kögel: Man muss ehrlich sagen, dass wir in der ersten Halbzeit in der einen oder anderen Situation auch etwas Glück hatten. Uns hat teilweise ein wenig die Kompaktheit gefehlt, sodass Jena zu Möglichkeiten gekommen ist. Über 90 Minuten gesehen war das aber sicher ein klarer und verdienter Erfolg.

DFB.de: Unter anderem durch Ihren Treffer zum 3:0.

Kögel: Endlich ist mir mein erstes Tor in der Bundesliga gelungen. Damit fällt mir echt ein riesiger Stein vom Herzen. Das ist wie eine Erlösung für mich. Heute ist ein richtig schöner Tag.

DFB.de: Was ist Ihnen bei Ihrem Treffer durch den Kopf gegangen?

Kögel: Das kann ich kaum beschreiben, weil ich lange darauf hingearbeitet habe. Es war ein schöner Moment, als alle Mitspielerinnen zu mir gekommen sind und wir zusammen den Treffer gefeiert haben. Ich bin einfach stolz, dass ich der Mannschaft helfen konnte und meinen Anteil an diesem super Auftakt habe.

DFB.de: Zusammen mit dem VfL Wolfsburg belegen Sie derzeit Rang zwei in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Was ist möglich in dieser Saison?

Kögel: Die vergangene Spielzeit haben wir auf Rang fünf beendet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir uns nicht verschlechtern wollen. Uns ist bewusst, dass das nicht einfach wird, weil andere Teams ähnliche Ansprüche haben. Aber wir nehmen diese Herausforderung gerne an.

DFB.de: Welchen Eindruck macht die neue Mannschaft auf Sie?

Kögel: Unsere neuen Spielerinnen haben sich super eingefügt und erhöhen die Qualität bei uns. Ich habe echt ein gutes Gefühl und freue mich auf die neue Saison. Wir wollen unsere Leistungen aus der vergangenen Serie bestätigen.

DFB.de: Am kommenden Wochenende ist die SGS Essen in Leverkusen zu Gast.

Kögel: Darauf freue ich mich jetzt schon, weil es ein Derby ist. Spiele gegen Essen sind immer kompliziert. Wir brauchen auch da wieder einen super Tag, wenn wir die nächsten drei Punkte holen wollen. Essen musste im Sommer einige Abgänge verkraften. Aber sie sind bekannt dafür, das schnell zu kompensieren und eine starke Mannschaft an den Start zu bringen. Wir müssen in den Zweikämpfen dagegenhalten und vielleicht gelingt uns dann ja auch wieder recht schnell die Führung. Klar ist auf jeden Fall, dass wir mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen werden. Wir wollen die nächsten drei Punkte holen...

DFB.de: ...um dann mit sechs Zählern nach zwei Partien perfekt gestartet sein.

Kögel: Das wäre natürlich großartig und ein Traumstart für uns. Aber bevor wir darüber sprechen können, stehen noch 90 Minuten harte Arbeit vor uns. Nur wenn wir wieder unsere Leistung abrufen, können wir gegen Essen bestehen. Wenn das nicht der Fall ist, wird es gegen jeden Gegner in der Bundesliga schwer.

[sw]