Knauff: "Es ist noch Luft nach oben"

Für die U 21-Nationalmannschaft steht am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) in Chemnitz gegen Kosovo das nächste EM-Qualifikationsspiel auf dem Programm. Am 26. März (ab 18 Uhr) folgt in Halle an der Saale der Vergleich mit Israel. Vor den Partien sprechen Ansgar Knauff und Colin Kleine-Bekel über ihren ersten Eindruck und die Teamchemie. DFB.de mit den wichtigsten Aussagen.

Ansgar Knauff über...

... den ersten Eindruck: Der erste Eindruck ist gut, es ist schön alle endlich wiederzusehen. Es ist eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft und auf dem Platz ebenso. Wir freuen uns auf die beiden Spiele.

... seine Vorfreude: Wir haben in dem letzten Jahr einen guten Start gehabt und wollen jetzt diesen Weg weitergehen. Ich freue mich hier zu sein und es macht wie immer großen Spaß.

... seine offensive Rolle: Es macht für mich nicht den riesigen Unterschied, wo ich spiele, aber am Ende fühle ich mich schon in der Offensive am wohlsten. Man versucht immer Sachen zu verbessern und sich weiterzuentwickeln, es ist noch Luft nach oben.

... die Spielvorbereitung: Wir werden uns das letzte Spiel gegen den Kosovo nochmal anschauen. Es wird definitiv kein einfaches Spiel, die werden bestimmt wieder tief stehen und auf Konter gehen.

... Maximilian Beier: Ich habe ihm noch nicht gratuliert. Spätestens, wenn er auf dem Platz steht, werde ich ihm eine Nachricht schreiben. Er hat es sich über seine Leistungen verdient und es ist eine coole Sache, dass einer von unseren Jungs es geschafft hat.

... seine Rolle bei der U 21: Ich bin jetzt einer der älteren Spieler und versuche den Jungs, die noch nicht so oft dabei waren, was mitzugeben. Ich tausche mich viel mit ihnen aus und versuche sie zu unterstützen, jeder soll ein gutes Gefühl haben.

Colin Kleine-Bekel über...

... den ersten Eindruck: Ich hatte große Vorfreude darauf, die ganzen Leute hier wieder zu sehen und ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Gestern hatten wir zwei harte Trainingseinheiten und es war ein guter Start.

... seine Saison: Es zeigt, wie schnell das Geschäft ist. Letztes Jahr habe ich noch bei der zweiten Mannschaft von Kiel gespielt und jetzt spiele ich in der zweiten Liga. Ich versuche alles zu genießen und mitzunehmen. In Kiel wurde mir ein Plan aufgezeigt und es ist, wenn nicht sogar besser, so gekommen. Der Wechsel hat mir viel ermöglicht.

... sein Tor gegen den Kosovo: Es war überraschend, dass ich überhaupt damals dabei war, ich musste erstmal gucken, wo mein Platz ist. Im Spiel bin ich dann einfach hochgestiegen und habe mein erstes Kopfballtor überhaupt gemacht.

... seine Rolle in der U 21: Wir haben bis jetzt nur viel darüber gesprochen, was der Trainer vom Team will und nicht von einem persönlich. Was aber auch immer meine Rolle wird, ich nehme sie an. Ich bin offen für alles.

... die Teamchemie: Es ist immer besonders, wenn man hier zusammenkommt, es ist einfach eine coole Truppe. Wir haben immer Spaß miteinander und es herrscht immer eine gute Stimmung, wir spielen momentan viel Wizzard.

... Maximilian Beier: Ich habe kurz mit ihm geschrieben. Es geht im Fußball ja meistens sehr schnell und dann ist es eben auch häufig der Weg über die U 21 in die A-Nationalmannschaft.

[dfb]