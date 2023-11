Knappes Spiel: U 18 unterliegt Tschechien

Premiere missglückt: Die U 18-Junioren haben ihr erstes Spiel unter dem neuen DFB-Cheftrainer Hanno Balitsch bestritten. In der Pintar Arena in Alicante unterlag die Mannschaft 1:2 (1:0) der Tschechische Republik. Am Montag (ab 12 Uhr) steht ein zweiter Vergleich gegen Portugal an.

Die DFB-Auswahl ging in der 39. Minute durch ein schönes Tor von Levis Prince Asanji in Führung. Mit dem knappen Vorsprung ging es dann auch in die Kabinen. In der zweiten Hälfte zeigte sich auch die tschechische Auswahl in der Offensive und glich in der 59. Minute durch Samuel Pikolon aus. Kurz darauf war es erneut Pikolon (75.) der das Spiel drehte und zur Führung für Tschechien traf.

"Tschechien war etwas griffiger"

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und sind auch verdient in Führung gegangen", sagte Ballitsch. "In der zweiten Hälfte haben wir dann komplett gewechselt, um jeden die Möglichkeit zu geben sich zu zeigen. Dort waren die Tschechen dann etwas griffiger und haben mehr investiert. Durch einen unglücklichen Handelfmeter haben wir den Ausgleich kassiert, mit dem Rückenwind konnte Tschechien dann auch die Führung erzielen."

Die beiden Partien sind zugleich der Jahresabschluss. Der DFB-Nachwuchs trifft sich erst im März 2024 wieder zu einem Lehrgang mit zwei Länderspielen. Die Gegner stehen noch nicht fest.

[dfb]