Knapper Sieg gegen Spanien

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben nach dem eindrucksvollen 11:1-Sieg gegen Portugal auch ihr zweites Spiel des UEFA-Entwicklungsturniers im portugiesischen Setubal gewonnen. Gegen Spanien siegte das Team von Trainerin Bettina Wiegmann mit 1:0 (1:0).

In einer über 90 Minuten engen Partie gelang dem DFB-Nachwuchs in der 32. Minute der verdiente Führungstreffer. Johanna Putzer vom SV Elversberg erzielte nach einem Freistoß per Direktabnahme das 1:0. Auch nach der Halbzeit gelang es dem deutschen Team die Führung in einer kampfbetonten Partie zu verteidigen. Das spanische Team kam bis zum Ende zu guten Torchancen, die jedoch nicht zum Ausgleich führten.

"Taktisch bedingt gute Ballgewinne in der Hälfte des Gegners"

"Wir haben die taktischen Aufgaben in einem ausgeglichenen Spiel gut umgesetzt. Taktisch bedingt hatten wir gute Ballgewinne in der Hälfte des Gegners. Mit dem verdienten Treffer nach dem Freistoß, haben wir uns belohnt", zeigte sich Trainerin Bettina Wiegmann nach der Partie stolz auf das Team. "Am Ende hatte Spanien noch die ein oder andere Chance. Wir haben ein qualitativ gutes und spannendes Spiel gewonnen. Damit sind wir sehr zufrieden."

Im letzten Spiel des Turniers am Donnerstag (ab 12 Uhr MEZ) wartet Island auf die DFB-Juniorinnen. Für Wiegmann steht der Erfolg dabei nicht an allererster Stelle: "Das Team wird jetzt regenerieren. Anschließend werden wir uns in den kommenden Tagen auf das letzte Spiel bestmöglich vorbereiten. Für uns geht es weniger um den Turniersieg, sondern viel mehr darum die Spielerinnen zu entwickeln."