Knappe Niederlage in Polen

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr vorletztes Länderspiel vor der Sommerpause verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick unterlag im Nachbarschaftsduell in Warschau trotz einer engagierten Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Polen 0:1 (0:1) und verpasste damit nach dem 3:3 gegen die Ukraine am Montag das erhoffte Erfolgserlebnis. Im Stadion Narodowy sorgte Jakub Kiwior (31.) vor 57.098 Zuschauer*innen für das einzige Tor des Spiels. Am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) hat Deutschland zum Abschluss des Länderspiel-Dreierpacks in Gelsenkirchen im nächsten Test auf dem Weg zur Heim-EURO 2024 die Auswahl Kolumbiens zu Gast.

Das DFB-Team startete im Vergleich zum Ukraine-Spiel mit neun Veränderungen. Flick vertraute im Tor wie angekündigt auf Marc-André ter Stegen und verhalf Malick Thiaw in der Dreierkette mit Thilo Kehrer und Antonio Rüdiger zu seinem ersten Einsatz. Davor starteten Emre Can und Kapitän Joshua Kimmich defensiv, auf den Außen kamen Jonas Hofmann rechts und Benjamin Henrichs links zum Einsatz. In der Offensive sollten Florian Wirtz, Jamal Musiala und in der Spitze Kai Havertz für Gefahr sorgen.

Deutschland übernahm zwar von Beginn an das Spiel aber hatte gegen gut organisierten Gastegber Probleme, Tempo aufzunehmen und Offensivaktionen zu kreieren. Debütant Thiaw zeichnete sich in der 12. Minute erstmals aus, als er den ehemaligen Bundesligaprofi Jakub Blaszczykowski, der sein letztes Länderspiel bestritt, im Strafraum sauber vom Ball trennte.

Kiwior köpft Polen zum Sieg

Die Partie blieb zunächst chancenarm, Deutschland hatte zwar mehr vom Spiel aber kam gegen das tief verteidigende polnische Team nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Musiala bediente nach einem Dribbling Henrichs, der den Ball in Höhe des Elfmeterpunktes ablegte, dort aber keinen Abnehmer fand (22.). Einen Distanzschuss von Havertz (29.) aus gut 20 Metern lenkte der stark aufgelegte polnische Keeper Wojciech Szczesny um den Pfosten.

Das einzige Tor des Spiels fiel schließlich auf der anderen Seite: Nach einem Eckball von Piotr Zielinski stieg Kiwior (31.) zum Kopfball auf und setzte den Ball per Aufsetzer an ter Stegen vorbei ins Netz. Die DFB-Auswahl zeigte sich von diesem Rückschlag unbeeindruckt und riss das Spiel direkt wieder an sich. Havertz (34.) scheiterte aus spitzem Winkel an Szczesny, Can (45.) setzte seinen Abschluss aus gut 18 Metern zu hoch an.

DFB-Team mit viel Entschlossenheit

Nach der Pause kam Robin Gosens für Hofmann und der Champions-League-Finalist zeigte bereits nach zwei Minuten seinen Offensivdrang: Nach Zuspiel von Havertz prüfte der Profi von Inter Mailand mit einem satten Schuss den polnischen Rückhalt Szczesny. Das DFB-Team blieb am Drücker und erspielte sich nun mit mehr Tempo reichlich Chancen: Kimmich (49.) schlenzte den Ball nach einer Can-Ablage aus 15 Metern an den Querbalken, Gosens (52.) und Wirtz (56.) drangen in den polnischen Strafraum ein und holten Eckbälle heraus, Havertz (65.) prüfte erneut Szczesny.

Flick brachte in der 68. Minute weitere Offensivpower: Leroy Sané ersetzte Musiala und Niclas Füllkrug kam für Henrichs. Deutschland hielt den Druck hoch, Großchancen blieben allerdings aus, ehe Thiaw (78.) aus der Drehung Szczesny mit einem satten Abschluss zu einer Parade zwang. Mit den nächsten Wechseln in der 80. Minute kam Julian Brandt für Wirtz, Leon Goretzka für Kimmich und in der 87. Minute Marius Wolf für Thiaw.

Die DFB-Auswahl gab sich nicht auf und erhöhte in der Schlussphase noch einmal die Schlagzahl, doch der polnische Schlussmann war zu stark: Szczesny kratze einen Kopfball von Wolf (88.) noch gerade so von der Linie und auch den Kopfball von Goretzka entschärfte der 33-Jährige.

[sid/hm]