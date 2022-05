Zweikampf bei zu Beginn starkem Regen in Basel: Milena Röder (r.)

Knappe Niederlage in der Schweiz

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben ihr vorletztes Saisonspiel knapp verloren. Im Nachwuchscampus des FC Basel unterlag die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer der schweizer U 16-Auswahl knapp 0:1 (0:1) und musste sich damit in der laufenden Saison zum zweiten Mal geschlagen geben.

"Man hat gemerkt, dass wir so zum ersten Mal zusammen gespielt haben", sagt Loderer. "Die Schweizerinnen haben einen wirklich guten Jahrgang mit ein paar individuell richtig guten Zockerinnen drin. Wir hatten viele neue Spielerinnen, die ihr erstes Länderspiel gemacht haben. Da hat man die Nervosität gemerkt. Wir sind ganz früh durch eine unglückliche Situation in Rückstand geraten und dem sind wir das ganze Spiel hinterhergelaufen. Den Willen kann man ihnen nicht abschreiben, aber am kühlen Kopf müssen wir arbeiten."

Schweiz attackiert früh

Mit Melina Bünning, Melina Kunkel, Emma Junold und Estrella Merino Gonzales standen gleich vier Spielerinnen in der Startelf, die ihr Debüt bei der U 16-Nationalmannschaft gaben. Bei zu Beginn starkem Regen nutzte Iman Beney (5.) einen individuellen Fehler der deutschen Defensive aus und sorgte bereits früh für das einzige Tor des Spiels. Es entwickelte sich eine von beiden Teams offensiv geführte Partie. In der 26. Minute behielt Torhüterin Thea Farwick im Eins-gegen-Eins gegen Beney die Oberhand. Fabienne Walheim (30.) traf nach einem tollen Steilpass zwar ins gegnerische Tor, doch ihr Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben. Kurze Zeit später zeichnete sich Farwick erneut mit einer starken Parade gegen Leela Egli (33.) aus

Auch nach der Pause suchten beide Teams den Weg zum Tor, allerdings kamen die Schweizerinnen dabei zu den besseren Möglichkeiten. Dies gelang besonders, indem sie das deutsche Team früh anliefen und so die deutsche Verteidigung zu Fehlern im Spielaufbau zwangen. In der Schlussphase warf die DFB-Auswahl nochmal alles nach vorne, doch die ballsicheren Gastgeberinnen verteidigten ihre knappe Führung bis zum Abpfiff diszipliniert.

Zum Saisonabschluss wartet auf den 2006er-Jahrgang vom 7. bis 16. Juni 2022 ein weiterer Kaderlehrgang mit Länderspielen. Gegner und Spielorte stehen noch nicht fest.

[dfb]