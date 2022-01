Knappe Niederlage gegen Tschechien

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat das erste von zwei Länderspielen gegen die Tschechische Republik in Hohenstein-Ernstthal nach starker Vorstellung knapp 1:3 (0:0) verloren. Schon am morgigen Sonntag (ab 15 Uhr, live auf DFB-TV und MDR.de) hat die Mannschaft von DFB-Trainer Marcel Loosveld an gleicher Stelle im zweiten Vergleich die Chance auf Revanche.

"Es war insgesamt ein guter Auftritt, wir haben ein paar gute Chancen gehabt. Den Spieler helfen Partien gegen so schwere Gegner, offenzulegen, woran sie arbeiten müssen. Ein Unentschieden gegen einen solchen Gegner wäre natürlich heute toll gewesen, aber das wird kommen. Der Unterschied ist immer noch in der Intensität", sagte Loosveld nach der Partie.

Philipp Pless startete im HOT Sportzentrum im Tor, als Feldspieler standen beim Anpfiff Kapitän Christopher Wittig, Michael Meyer, Malik Hadziavdic und Mert Sipahi auf dem Feld. Und Pless wurde gleich nach dem Anpfiff von David Drozd geprüft (1.), danach gelang es der deutschen Mannschaft aber, den klar favorisierten Weltranglisten-17. weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten, auch wenn Michal Seidler in der 5. Minute den Ball nur hauchzart am langen Pfosten vorbeisetzte.

DFB-Team hält Partie offen

Nur Ballverluste brachten die Tschechen zunächst in gute Abschlusssituationen: Erst ließ Jiri Vokoun die Führung (7.) liegen, dann setzte David Drozd den Ball über die Latte (8.). Offensiv wollte bei den deutschen Kontern noch nicht viel gelingen, die Gäste versuchten sich durch Seidler zweimal gefährlich aus der Distanz (8., 9.). Mit zunehmender Spieldauer schöpfte die deutsche Fünf mehr Mut: In der 12. Minute zielte Suad Ak nach starker Balleroberung am langen Pfosten vorbei. Auch Vidoje Matic kam kurz danach auf dem rechten Flügel gefährlich vors tschechische Tor (13.), scheiterte aber an Keeper Michal Hula.

In der 15. Minute tauchte wieder Seidler vor Pless auf, verfehlte das deutsche Gehäuse aber auch knapp. Doch auch Deutschland sorgte für Aufruhr in Tschechiens Hintermannschaft, als Wittig gleich zwei Abwehrspieler stehen ließ, dann aber in der Mitte keinen Abnehmer fand (16.). Wenig später hatte Pless auf der Gegenseite Glück, als David Drozd aus kürzester Distanz am Pfosten scheiterte (17.). Kurz vor der Pause zeigte Pless dann noch zweimal seine Klasse gegen Daniel Klima (20.).

Meyer antwortet auf Drozd-Doppelpack

Das deutsche Team kam bärenstark aus der Pause und hatte durch Meyer (22.) und zweimal Fouad Aghnima (23.) gleich drei Topchanchen, die Tschechiens zur zweiten Hälfte eingewechselter Keeper Jan Zezulka aber meisterhaft entschärfte. Sein Gegenüber Pless stand ihm beim Freistoß von David Drozd (26.) und im Eins-gegen-Eins gegen Tomas Vnuk (27.) in nichts nach. Und wenn der deutsche Goalie einmal nicht zur Stelle war, retteten seine Mitspieler, wie Aghnima kurz zuvor (24.).

Wenig später zeichnete sich wieder Pless gegen den Schlenzer von David Drozd aus, ehe Wittig aus spitzem Winkel etwas zu hoch zielte (beide 31.). In derselben Minute hatte Pless das Glück des Tüchtigen, als Vnuks Schuss an beide Pfosten und dann wieder ins Feld sprang. In der 33. Minute war es dann aber soweit, als David Drozd perfekt zum 0:1 ins kurze Eck traf. Und der Torschütze legte nur eine Minute später mit einem trockenen Schuss das 0:2 nach (34.).

Aufgeben galt aber nicht und so zwang Meyer Zezulka in der 36. Minute zu einer weiteren Glanztat, die dem ersten deutschen Treffer im Weg stand. Tschechien setzte auf einen "Flying Goalie" und wurde prompt bestraft, als Meyer den Ball eroberte und vor dem leeren Tor ganz cool blieb - 1:2 (37.). Deutschland ging nun volles Risiko und ersetzte den Torwart nun bei eigenen Angriffen durch den fünften Feldspieler. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen, ganz im Gegenteil machte Drozd ins leere Tor seinen Dreierpack 15 Sekunden vor Schluss perfekt.

[sid/js]