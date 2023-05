Knappe Niederlage gegen die Niederlande

Unglückliche Niederlage im Nachbarschaftsduell: Die deutschen U 15-Junioren mussten sich im zweiten Duell gegen die Niederlande 1:2 (1:1) geschlagen geben. Das erste Aufeinandertreffen hatte das Team von DFB-Trainer Marc Meister am Donnerstag 3:0 gewonnen.

"Gefühlt waren wir nicht ein Tor schlechter, aber wir waren nicht so dominant wie vor zwei Tagen", so Meister. "Es haben ein paar Prozent in den direkten Duellen, im Pressing und in der Passschärfe gefehlt. In den letzten Minuten haben vier nochmal vier 100-prozentige Torchancen, wo wir den Ausgleich machen müssen. Es war trotzdem ein großer Fight und die Jungs haben nochmal alles gegeben und sich gegen die Niederlage gestemmt. Das stimmt mich positiv. Dafür, dass es unsere ersten beiden Spiele waren, war unser Auftritt unterm Strich absolut in Ordnung."

Vor gut 700 Zuschauer*innen in Assen ging "Oranje" durch einen Foulelfmeter in Führung (20.). Jeremiah Mensah von Bayer Leverkusen gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (35.), kurz nach der Halbzeitpause schlugen die Gastgeber aber wieder zu (49.).