Klug wird Co-Trainer der U 19-Frauen

Das Trainer*innen-Team der U 19-Frauen ist komplett: Philipp Klug wird neuer Co-Trainer im Team von U 19-Cheftrainer Michael Urbansky. Seine neue Mannschaft wird der 31-Jährige, der Inhaber der UEFA A-Lizenz ist, bereits ab heute beim Lehrgang in Bad Blankenburg kennenlernen. Dort werden sich die U 19-Frauen auf die im Sommer anstehende Europameisterschaft in Litauen vorbereiten.

Klug war zuletzt Co-Trainer des MSV Duisburg in der 3. Liga. In seinen neun Jahren beim MSV agierte er dort anfangs in der Rolle als Spiel-Analyst und Co-Trainer-Spiel-Analyse.

Kai Krüger, Abteilungsleiter Trainer*innen: "Mit Philipp gewinnen wir trotz seines jungen Alters einen erfahrenen Co-Trainer für unser Team. Er bringt sehr viel Erfahrung aus der täglichen Arbeit auf professionellem Niveau mit. Seine Persönlichkeit und seine Akribie werden ihm helfen, sich schnell ins neue Team einzufinden und den 'Kaltstart' vor der anstehenden Europameisterschaft zu meistern. Wir sind davon überzeugt, dass er das Trainer*innen-Team von Michael Urbansky optimal ergänzen wird und wir für die Europameisterschaft und die Zukunft bestens aufgestellt sein werden."