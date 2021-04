Klostermann: Charity-Auktion für finanziell schwächere Familien

Nationalspieler Lukas Klostermann setzt ein Zeichen und versteigert einige seiner Trikots wie auch private Fanartikel für den guten Zweck. Unter anderem kann für ein getragenes DFB-Trikot des Leipzigers oder für seine gebrauchten Fußballschuhe geboten werden.

Die Erlöse spendet der Defensivallrounder von RB Leipzig komplett an eines seiner Herzensprojekte - an das FLIZmobil in Essen. Es unterstützt finanziell schwächer gestellte Familien und sorgt dadurch für ein Lächeln, auch und trotz der Pandemielage, die gerade Familien mit kleinerem Wohnraum hart trifft.

Noch mehr als drei Wochen läuft die Auktion des zwölfmaligen A-Nationalspielers - das Höchstgebot liegt bisher bei 300 Euro für ein getragenes DFB-Trikot inklusive einer Unterschrift des 24-Jährigen. Alle Informationen und die angebotenen Artikel gibt es auf der Onlineplattform United Charity.