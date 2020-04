Klose und Schwarz absolvieren 67. Fußball-Lehrer-Lehrgang

DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose gehört zum Teilnehmerfeld des nächsten Fußball-Lehrer-Lehrgangs der DFB-Akademie. Neben dem Weltmeister von 2014, aktuell Trainer der U 17 des FC Bayern München, wird auch Danny Schwarz, der gemeinsam mit Martin Demichelis die U 19 des Rekordmeisters betreut, den Trainerkurs an der Hennes-Weisweiler-Akademie belegen. Der insgesamt 67. Lehrgang soll - abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie - im Juni 2020 starten. Das vollständige Teilnehmerfeld gibt der DFB zeitnah bekannt.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich meinem Leben immer die bestmögliche Ausbildung erreichen möchte", sagt Klose. "Deswegen freue ich mich schon sehr auf den Fußball-Lehrer-Lehrgang und darauf, den nächsten wichtigen Schritt in meiner Trainerausbildung machen zu können."

Bierhoff: "Das passt zu unserer Strategie"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Es ist klasse, dass mit Miroslav Klose ein Weltmeister den Trainerweg derart akribisch geht und sein Wissen kontinuierlich erweitert. Das passt zu unserer Strategie, künftig wieder mehr Ex-Profis und Persönlichkeiten für den Trainer- beziehungsweise Managementbereich für den deutschen Fußball auszubilden. Schon als Miro von 2016 bis 2018 unser Trainerteam der Nationalmannschaft unterstützte, merkte man ihm das Interesse, die Leidenschaft und Expertise für den Trainerberuf an."

Tobias Haupt, Leiter DFB-Akademie, erklärt: "Wir haben den Fußball-Lehrer-Lehrgang im vergangenen Jahr reformiert und beziehen seitdem intensiv unseren digitalen Campus in die Ausbildung ein. Dadurch ermöglichen wir es unter anderem Teilnehmern wie Miroslav Klose und Danny Schwarz, parallel zu ihrer Ausbildung weiterhin als Trainer aktiv zu sein und ihr Wissen unmittelbar in der Praxis direkt bei ihren Mannschaften anzuwenden. Wir sind gerade dabei, weitere Inhalte des Fußball-Lehrers auf unserem digitalen Campus zur Verfügung zu stellen, so dass ich zuversichtlich bin, den neuen Lehrgang trotz der aktuellen Corona-Krise im Juni starten zu können. Es kann zunächst verstärkt in den sehr anwendungsorientierten Onlinemodulen gearbeitet werden, ehe die Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt auch physisch zusammenkommen werden."

67. Lehrgang: "Spannende Mischung"

Daniel Niedzkowski, der Leiter des Fußball-Lehrer-Lehrgangs, sagt: "Miroslav Klose und Danny Schwarz haben Auswahlprozess und Eignungsprüfung bestanden und gehören zum Teilnehmerfeld des nächsten Fußball-Lehrer-Lehrgangs der DFB-Akademie. Ich bin überzeugt, dass sie spannende Perspektiven in den Kurs einbringen werden, wovon wiederum auch alle anderen Trainer profitieren können. Wir werden eine sehr spannende Mischung aus Ex-Profis, aktuellen Nachwuchs- und Verbandscoaches sowie Trainern, die auf der Schwelle zum Profibereich stehen, im neuen Kurs zusammenbringen."

Der Fußball-Lehrer-Lehrgang ist die höchste Lizenzstufe im deutschen Trainerwesen und in der DFB-Akademie angesiedelt. Im vergangenen Jahr hatte der DFB den Kurs reformiert, um ihn ortsunabhängiger, praxisbezogener und individueller zu gestalten. Neben inhaltlichen Neuerungen soll in erster Linie die Koordinierung mit den einzelnen Anforderungen in den Vereinen der Teilnehmer gefördert werden. Hierdurch bietet der neue Lehrgang mehr Flexibilität und ermöglicht es, das gelernte Wissen direkt und begleitend in der Trainingsarbeit mit der eigenen Mannschaft anzuwenden. Nach der elfmonatigen Ausbildung dürfen die Absolventen des Lehrgangs anschließend in den höchsten Spielklassen aller UEFA-Mitgliedstaaten tätig sein.

