Klopp- und EM-Besuch: DFB Pro-Lizenz-Lehrgang in England

Für die Teilnehmenden des aktuellen DFB Pro Lizenz-Lehrgangs stand vom 5. bis 8. Juli mit der Englandreise ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm. Bereits seit Ende Februar durchlaufen die 16 Teilnehmer*innen in der insgesamt 13 Monate dauernden Ausbildung immer wieder Präsenzphasen bei Profiklubs, um die verschiedenen Standpunkte, Abläufe und Herangehensweisen kennenzulernen und anschauliche Beispiele für die tägliche Arbeit als Trainer*in zu gewinnen.

Die Tage in England standen dabei ganz im Zeichen des Auftakts der Europameisterschaft der Frauen, dem Austausch mit der FA und dem Blick hinter die Kulissen des FC Liverpool.

Jürgen Klopp als Anleiter

Nach dem Empfang am Dienstag gab es zunächst eine Führung durch das 2020 eingeweihte Trainingszentrum der "Reds". Von Anfang an mit dabei: LFC-Manager Jürgen Klopp, der die Gruppe über den kompletten Tag begleitete und sich um sie kümmerte. Im Anschluss beobachteten die Anwärter*innen den Vorbereitungsauftakt der Profis von Liverpool hautnah am Platz und waren dabei in ständigem Kontakt mit dem deutschen Cheftrainer, der durch die Trainingseinheit führte und bereitwillig für Erklärungen parat stand. Abgerundet wurde der Tag von Expertentalks zur Arbeitsweise bei der ersten Mannschaft mit Klopp, seinem Assistenten Pep Lijnders und Dr. Andreas Schlumberger (Head of Recovery und Performance beim FC Liverpool).

Der zweite Tag begann mit einer Präsentation von Alex Inglethorpe, dem Manager der Jugendakademie des FC Liverpool, über das Ausbildungskonzept des Klubs. Im Anschluss daran konnten sich die Teilnehmer*innen bei einem "FA Alumni Event" mit verschiedenen Trainer*innen aus dem Frauenbereich in England und dem Ausbildungsteam der FA unter Leitung von Phil Church austauschen. Krönender Abschluss war der Besuch des EM-Eröffnungsspiels zwischen England und Österreich im Old Trafford in Manchester.

Expertentalk zum Thema Spielanalyse

Tag drei brachte die Teilnehmer*innen zurück nach Liverpool. Nachdem man die Trainingseinheit der U 23 beobachtet und sich mit Cheftrainer Barry Lewtas und seinen Assistenten Ray Shearwood und Jonathan Robinson unterhalten hatte, gab es einen weiteren Expertentalk mit Peter Krawietz, dem Co-Trainer von Klopp, zum Thema Spielanalyse.

Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski kommentierte die vor Ort gesammelten Eindrücke wie folgt: "Es ist absolut außergewöhnlich, wie wir hier in England empfangen wurden. Dieser Blick über den Tellerrand und besonders der Blick in eine der aktuell erfolgreichsten Organisationen der Welt war eine einzigartige Erfahrung. Für die überragenden Einblicke und die Gastfreundschaft möchten wir uns ganz herzlich bei Jürgen Klopp, seinem Trainerteam und dem gesamten FC Liverpool, sowie Phil Church und der FA bedanken."

"London Calling"

Am vierten und letzten Tag hieß es für den DFB-Tross "London Calling". Denn große Ereignisse warfen ihre Schatten voraus. Zum Abschluss der Reise steht der Besuch des ersten Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft im Londoner Stadtteil Brentford an. Bei dem die Anwärter*innen sicher den ein oder anderen neuen Inhalt in Sachen Spielanalyse anwenden können, vielmehr aber mit Martina Voss-Tecklenburg und ihrem Team fiebern und sich einen Sieg der DFB-Elf gegen Dänemark wünschen dürften.

"Wir haben die Reise nutzen können, um unsere guten Kontakte nach England zu vertiefen. Es war wie auch schon in der Vergangenheit äußerst bereichernd, Ideen und Ansichten nationenübergreifend auszutauschen. Nun freuen wir uns darauf, unsere Frauen-Nationalmannschaft bei ihrem wichtigen Einstieg in das EURO-Turnier zu unterstützen", bilanzierte Markus Nadler, DFB-Abteilungsleiter der Trainer*innen-Aus-, Fort- und Weiterbildung.

