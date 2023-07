"Klischeefrei im Sport - no stereotypes": Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit

Mit dem Projekt "Klischeefrei im Sport – no stereotypes" setzen sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) und das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (kompetenzz) für eine klischeefreie Sportkultur und mehr mediale Sichtbarkeit von Frauen im Fußball ein. Ein von kompetenzz und DFB entwickeltes Factsheet liefert die wichtigsten Daten und Fakten zum Thema.

Der Fußball der Frauen hat sich in den letzten Jahren stark verändert und begeistert Sportfans und die breite Öffentlichkeit. Eine wichtige Rolle spielt dabei die gestiegene mediale Sichtbarkeit von Frauen im Fußball, besonders in den Sozialen Medien. Anlässlich des Starts der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland werben BMFSFJ, DFB und kompetenzz mit dem Projekt "Klischeefrei im Sport – no stereotypes" für eine Medienberichterstattung ohne Klischees und machen mit dem Factsheet "Sichtbarkeit von Sportler*innen in den Medien" auf die Bedeutung des Themas aufmerksam.

Bundesfrauenministerin Lisa Paus sagt: "Ich freue mich, dass alle Spiele der Fußball-WM 2023 live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden. Es ist gut, wenn der Fußball der Frauen stärker sichtbar ist. Davon profitieren unsere Profispielerinnen ebenso wie Fußballdeutschland. Ich drücke unserem Team fest die Daumen und wünsche viel Erfolg!"

Prof. Barbara Schwarze, Vorsitzende des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.: "Klischees verhindern, dass Mädchen und Frauen den Zugang zum Fußball finden. Wir wünschen uns einen Fußballsport, in dem Frauen ausreichend repräsentiert und als Vorbilder sichtbar sind, als Spielerinnen, Schiedsrichterinnen, Trainerinnen und Funktionärinnen."

Celia Šašić, DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität und Schirmherrin des Projekts "Klischeefrei im Sport – no stereotypes": "Die Erhöhung der Sichtbarkeit ist ein wichtiger Faktor für mehr Gleichberechtigung und Diversität, eine professionelle Entwicklung des Fußballsports und die Stärkung einer offenen und vielfältigen Fangemeinde – nicht nur vor dem Bildschirm, sondern auch im Stadion."

Link zum Factsheet: https://www.klischeefrei-sport.de/factsheets/sichtbarkeit-in-den-medien

Über das Projekt "Klischeefrei im Sport – no stereotypes"

Das Projekt "Klischeefrei im Sport – no stereotypes" richtet den Fokus auf Chancengerechtigkeit und die Gleichstellung der Geschlechter im Sport. Ziel ist, mit praxisorientierten Angeboten und medialer Aufklärungsarbeit die Entwicklungsmöglichkeiten und Teilhabe aller Menschen am (Spitzen-)Sport nachhaltig zu stärken. Im Jahr 2023 liegt der Fokus auf der Sportart Fußball und der Kooperation mit dem Deutschen Fußballbund (DFB). Ab 2024, dem Jahr der Olympischen Sommerspiele in Frankreich, werden weitere Sportarten in den Blick genommen.

Weitere Informationen: www.klischeefrei-sport.de

Über den DFB: "Strategie Frauen im Fußball FF27>>"

Mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern und rund 24.000 Vereinen ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt.

Im Dezember 2021 hat das DFB-Präsidium vier Hauptziele für die "Strategie Frauen im Fußball FF27>>" verabschiedet. Auf Grundlage dieses Beschlusses wurde weiter an der Strategie und Entwicklung entsprechender Maßnahmen zum Erreichen dieser Ziele gearbeitet.

Die Strategie soll Grundlage für das Handeln auf allen Ebenen des Fußballs (DFB, Regional- und Landesverbände) sein und umfasst alle Bereiche des weiblichen Fußballs: von den Amateurinnen über die Bundesligen bis zu den Nationalmannschaften, von der Basisarbeit, der Kommunikation, dem Marketing, dem Trainer*innenwesen bis hin zur Talentförderung sowie Frauen im Haupt- und Ehrenamt im DFB.

Weitere Informationen zu den Zielen und dem erarbeiteten Maßnahmenplan: "Strategie Frauen im Fußball FF27>>".

Über das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.

Das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (kompetenzz) ist Deutschlands wichtigster Zusammenschluss zur Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt in Wirtschaft, Gesellschaft und technologischer Entwicklung. kompetenzz bringt Menschen zusammen und initiiert richtungsweisende bundes-, landesweite und regionale Projekte und Dialogprozesse. Für die Arbeit von kompetenzz stehen die bundesweiten Projekte Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag, Boys'Day – Jungen-Zukunftstag, Zukunftswerkstatt Kommunen, die Initiative Klischeefrei sowie das Metavorhaben "Innovative Frauen im Fokus" (meta-IFiF) und die Plattform #InnovativeFrauen.

Weitere Informationen: www.kompetenzz.de

