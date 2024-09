Klassiker gegen England live bei YouTube

Nach dem knappen 1:2 zum Saisonauftakt gegen Italien beim Nationen-Turnier in Kroatien wartet auf die deutschen U 19-Junioren im kroatischen Koprivnica heute (ab 16.30 Uhr, live bei YouTube) im Klassiker gegen England die nächste große Herausforderung.

Die Startelf: Heide - Bulut, Decker, Jeltsch (C), Kabar - Harchaoui, Osawe - Herrmann, Dardai, Brunner - Moerstedt.

"Wir kennen die Engländer, wir haben sie bereits mit der U 18 im März gespielt, das war ein hochklassiges 0:0", sagt DFB-Trainer Hanno Balitsch. "Die Engländer sind, was die taktische Kompaktheit und das Teamzugehörigkeitsgefühl betrifft, nicht so konsequent wie die Italiener. Aber ihre individuelle Qualität ist noch mal höher. Das ist das nächstes Topduell, in dem wir uns messen können und wo wir auch noch mal unsere Potenziale aufgezeigt bekommen."

Nach dem Klassiker gegen England geht es für die DFB-Auswahl vom 9. bis 15. Oktober in Rumänien mit einem hochkarätig besetzten Vier-Nationen-Turnier weiter, wo der Feinschliff für die folgende EM-Qualifikation im November vorgenommen werden soll.