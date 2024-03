2:1 im letzten Duell mit Frankreich: Rüdiger (r.) und Co. gewinnen in Dortmund

Klassiker Frankreich gegen Deutschland live im TV und Stream

Am Samstag gastiert die deutsche Nationalmannschaft zum EM-Testländerspiel in Frankreich. Anstoß im Groupama Stadium in Lyon ist um 21 Uhr. Welcher TV-Sender das 34. Länderspiel der beiden Nationen überträgt, wer bei den bisherigen Vergleichen die Nase vorn hatte und welche deutschen Akteure beim ersten ersten Auftritt der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Jahr 2024 dabei sind, beantwortet DFB.de in einem FAQ.

Welcher Sender zeigt das Länderspiel in Frankreich live?

Der erste Auftritt des Jahres 2024 am Samstag läuft live im ZDF. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr, Anstoß im Groupama Stadium ist um 21 Uhr. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV gibt es den EM-Test auch im Livestream auf zdf.de. Am Dienstag, 26. März (ab 20.45 Uhr), folgt das erste heimspiel des Jahres in Frankfurt gegen die Niederlande. Diese Begegnung überträgt RTL.

Wie sieht der direkte Vergleich aus?

34-mal bereits gab es ein Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich seit der Premiere 1931. Die "Equipe Tricolore" hat mit 15 Siegen, acht Unentschieden und zehn Niederlagen die Nase vorn. In Heimspielen spricht die Bilanz deutlich für die Franzosen: Es gab zehn Siege und drei Remis bei drei Niederlagen. Zuletzt trafen das DFB-Team und "Les Bleus" am 12. September 2023 im Dortmunder Signal-Iduna-Park aufeinander. Mit Sportdirektor Rudi Völler als Interimscoach an der Seitenlinie gelang vor 60.486 Zuschauenden im ersten Spiel nach dem Abschied von Hansi Flick durch Treffer von Thomas Müller und Leroy Sané ein 2:1-Heimsieg - damit endete zugleich eine Serie von sechs sieglosen Spielen gegen die Franzosen seit dem deutschen 1:0-Viertelfinalsieg bei der WM 2014 dank Mats Hummels' Kopfballtor.

Das packendste Duell der beiden Nationen fand auch bei einer WM statt: Am 8. Juli 1982 setzte sich das DFB-Team im spanischen Sevilla im Halbfinale mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Zuvor hatten die Franzosen nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit in der Verlängerung bereits 3:1 geführt, ehe Karl-Heinz Rummenigge verkürzte und Klaus Fischer per Fallrückzieher zum Ausgleich traf. Vier Jahre später, bei der WM 1986 in Mexiko, gab es wieder das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich - und wieder siegte die DFB-Auswahl, diesmal mit 2:0 durch Tore von Andreas Brehme und Rudi Völler.

Wer steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft?

Julian Nagelsmann nominierte 26 Spieler in seinen Kader. Der Bundestrainer berief dabei mit Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav (alle VfB Stuttgart), Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) und Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) fünf Spieler, die erstmals im Kreis der Nationalmannschaft dabei sein werden. Der ebenfalls nominierte Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) muss wegen einer Mandelentzündung passen.

Zudem kehren die Weltmeister Toni Kroos (Real Madrid) und Manuel Neuer (FC Bayern München) sowie Chris Führich (VfB Stuttgart), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham) und Jamal Musiala (FC Bayern München), die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen im Kader der Nationalmannschaft gefehlt hatten, zurück ins DFB-Team.

Was sonst noch zu sagen wäre...

Die deutsche Nationalmannschaft trat bislang erst einmal in Lyon zu einem Länderspiel an und erlebte dort eine ihrer bitteren Stunden: Am 4. Juli 1998 war dort im WM-Viertelfinale beim 0:3 gegen Kroatien Endstation. Christian Wörns sah beim Stand von 0:0 zu allem Überfluss die Rote Karte.

Die französische Nationalmannschaft hat sich für die EURO 2024 in Deutschland qualifiziert und trifft dort in Vorrundengruppe D auf die Niederlande, Österreich und den Sieger des Playoffpfads A.

Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps berief in Dayot Upamecano vom FC Bayern München einen Bundesligaspieler in sein 23-köpfiges Aufgebot. Daneben befinden sich mit Randal Kolo-Muani, Marcus Thuram, Ousmane Dembele, Moussa Diaby, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Ibrahima Konate zahlreiche ehemalige Bundesligastars im Kader. Rechtsverteidiger Jonathan Clauss spielte zudem für Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga.

Die Fan-Infos zum Spiel

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans vor Ort wichtig ist, ist in den Fan-Infos des DFB zum Frankreich-Spiel zu finden.

