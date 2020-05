"Klasse Aktion": Lüneburger SK beschenkt Behinderten-Stiftung

Jürgen Junge saß vor dem TV, als er auf die Idee kam, in Zeiten von Corona etwas Gutes zu tun. Der 64 Jahre alte Betreuer des Lüneburger SK aus der Regionalliga Nord sah im NDR-Fernsehen, wie sich zahlreiche Nord-Vereine sozial engagieren. "Ich dachte in diesem Moment, dass auch wir vom Lüneburger SK etwas tun müssen", so Junge im Gespräch mit DFB.de. "Es gehen in diesen Tagen viele Spenden von unseren Fans ein. Sie kaufen fleißig Tickets für Spiele, die vermutlich gar nicht stattfinden. Daher waren wir als Verein ebenfalls gefordert, aktiv zu werden."

Gedacht, getan. Junge, seit 2019 beim LSK beschäftigt, ergriff die Initiative und begeisterte sofort die anderen Vereinsbetreuer Uwe Turré, Achim Bartels und Horst Emonds von seinem Plan, sich für den guten Zweck einzusetzen. Jürgen Junge hatte ursprünglich vor, die Pflegekräfte des Lüneburger Klinikums zu unterstützen, da es dort bereits einige Corona-Fälle gab. "Der Oberarzt wohnt bei mir gegenüber", verrät Junge: "Er hat sich für die schöne Idee bedankt, mir aber versichert, dass es den Krankenhaus-Mitarbeitern gut geht und wir lieber hilfsbedürftigere Menschen beschenken sollten."

Kisten mit frischem Obst

Junge musste also umplanen. Da fiel ihm gemeinsam mit seinen Betreuerkollegen die Wohnstätte einer Lüneburger Stiftung für Schwerbehinderte ein, in der auch die Schwester eines Freundes lebt. "Dort werden 44 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen von 57 Mitarbeitern betreut", erklärt der engagierte LSK-Betreuer: "Wir waren uns sicher, dass sich die Stiftung über eine großzügige Spende freuen wird."

Statt einer klassischen Geldspende entschieden sich Junge & Co. für etwas Kreativeres. Beim befreundeten Wochenmarkt-Standbetreiber Heiko Meyer kauften sie Obst. Gemeinsam mit LSK-Abwehrspieler und -Kapitän Lukas Pägelow holte das Betreuerteam beim Obsthof-Besitzer zahlreiche Kisten mit Erdbeeren, Birnen und Äpfeln ab. Bezahlt haben sie das Obst aus der eigenen Tasche. "Der LSK hat derzeit - wie viele andere Fußballvereine auch - genügend finanzielle Probleme", betont Jürgen Junge: "Außerdem kam uns Heiko Meyer preislich sehr entgegen. Er hat ebenfalls einen Teil zur Spende beigetragen."

Abwechslung für Bewohner

Jetzt mussten die LSK-Spender das Obst nur noch der Stiftung überreichen. Stiftungsleiter Stefan Kosubek nahm die Spende mit großer Freude und Dankbarkeit entgegen. "Es ist schön, dass der Lüneburger SK an uns denkt", so Kosubek: "Aus dem Obst können unsere Bewohner selbst Obstsalate herstellen, das bringt Abwechslung in den Alltag. Normalerweise gehen sie ins Kino, ins Theater oder zum Schwimmen. Sie gehen einkaufen und bereiten sich ihr Abendbrot selbst vor. All das klappt gerade nicht. Deshalb kommt die Spende genau zur richtigen Zeit."

Auch zahlreiche LSK-Anhänger waren von der Spendenaktion begeistert. "Wir haben über die Sozialen Medien viel positive Resonanz erhalten", so Junge: "Einige Fans haben sogar zugesichert, uns bei einer weiteren Aktion für den guten Zweck finanziell zu unterstützen."

Nicht ausgeschlossen also, dass Jürgen Junge schon bald wieder eine Initiative startet. "Es war eine klasse Aktion für alle Beteiligten. Vielleicht lassen wir uns noch etwas einfallen. Wichtig ist, dass jeder seinen Teil beiträgt, um die Corona-Krise gemeinsam zu überstehen. Man kann mehr tun, als nur zuhause zu bleiben."

[mspw]