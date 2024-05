Klarna wird Partner der Nationalmannschaft

Klarna, einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter, wird Partner der Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Partnerschaft läuft bis mindestens 2026, sie umfasst auch die Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer und bereits die Vorbereitung auf das Turnier mit den beiden Testländerspielen am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland. Klarna erhält im Rahmen der Partnerschaft Werberechte der Männer-Nationalmannschaft und wird künftig unter anderem durch Werbebanden bei Länderspielen sichtbar sein.

Das Unternehmen Klarna, das auch eine lizenzierte Bank ist, wurde 2005 in Schweden gegründet und ermöglicht Verbraucher*innen schnell, einfach und sicher offene Zahlungen sofort, später oder in Raten zu begleichen. Klarna arbeitet mit mehr als 550.000 Händlern zusammen und hat mehr als 150 Millionen Kund*innen in 45 Ländern.

"Dynamische Partnerschaft mit rasant wachsendem Tech-Unternehmen"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Klarna ist ein Global Player, der seine Wurzeln in Europa hat und sich durch innovative Technologien und Sicherheit im Online-Zahlungsverkehr auszeichnet. Wir freuen uns auf eine dynamische Partnerschaft mit einem rasant wachsenden Tech-Unternehmen als Partner der Männer-Nationalmannschaft."

Dominic Hoffmann, Head of Northern and Central Europe bei Klarna, erklärt: "Der DFB ist der größte Sportfachverband der Welt, und auf die Nationalmannschaft richten sich nicht nur in diesem Sommer die Augen des gesamten Landes. Wir sind stolz, von nun an offizieller Partner des DFB und der Nationalmannschaft zu sein und unsere Marke auf dieser großen Bühne zeigen zu können. Wir bei Klarna wollen die Art und Weise, wie Menschen einkaufen und bezahlen, einfacher und nahtloser gestalten, und stehen damit dafür, die Gesellschaft mit Innovation zu verändern. Gleichermaßen steht der DFB dafür, innovative Wege im Fußball zu gehen. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem DFB in die Zukunft zu gehen und werden bereits zur Europameisterschaft im Sommer erste gemeinsame Maßnahmen auf die Beine stellen."

[dfb]