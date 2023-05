Klares Ergebnis: Horst Steffen ist Trainer der Saison in der 3. Liga

Die Entscheidung im Aufstiegsrennen ist noch nicht gefallen, den ersten Titel aber hat Horst Steffen in der 3. Liga schon sicher. Der Fußball-Lehrer der SV Elversberg ist Trainer der Saison 2022/2023. Wie schon in der vergangenen Spielzeit bei Christian Titz, dem Meistercoach des 1. FC Magdeburg, war dafür kein Fan-Voting mehr nötig. Die vorgeschaltete Abstimmung unter den Trainern und Kapitänen der Drittligisten fiel so eindeutig aus, dass es an Steffen kein Vorbeikommen gab.

Eigentlich entscheiden bei der Wahl zum Spieler und zum Trainer der Saison die sportlichen Experten aus den Klubs gemeinsam mit den Fans. Der Wahlmodus: Die Trainer und Kapitäne der Drittligisten treffen eine fachliche Vorauswahl, die Kandidaten mit den meisten Stimmen gehen anschließend ins finale Fan-Voting. So ist es aktuell beim Spieler der Saison. Dort stehen bis nächsten Montag, 22. Mai, Ahmet Arslan (Dynamo Dresden), Nick Woltemade (SV Elversberg) und Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück) zur Abstimmung auf dem offiziellen Instagram-Kanal der 3. Liga. Sie waren von den Trainern und Kapitänen der Drittligisten am häufigsten genannt worden.

Bei der Wahl zum Trainer der Saison war das Stimmungsbild wesentlich eindeutiger. Alle 20 Klubs beteiligten sich an der Wahl. Von 40 möglichen Stimmen entfielen knapp drei Viertel allein auf Horst Steffen. Die restlichen Stimmen verteilten sich auf vier weitere Trainer (Michael Kniat, Tobias Schweinsteiger, Thomas Stamm, Olaf Janßen). Ein weiteres Voting über die Fans war aufgrund der Deutlichkeit des Ergebnisses hinfällig.

Ehrung erfolgt im Rahmen des letzten Spieltags

Die Wahl von Steffen kommt alles andere als überraschend. Der 54-Jährige ist auf dem Weg, mit der SV Elversberg Geschichte zu schreiben und den Klub aus dem Saarland erstmals in die 2. Bundesliga zu führen. Und das gleich im ersten Jahr, nachdem sich die Elversberger als Meister der Regionalliga Südwest in der 3. Liga zurückgemeldet hatten. Zwei Spieltage vor Saisonende braucht der SVE als aktueller Spitzenreiter noch einen Sieg, um den Durchmarsch aus eigener Kraft sicherzustellen. Es wäre die Krönung von Steffens nunmehr knapp fünf Jahre andauernden Amtszeit.

Als Trainer der Saison in der 3. Liga wird Horst Steffen ebenso wie der Spieler der Saison eine Trophäe des DFB erhalten. Auszeichnung und Übergabe werden im Rahmen des letzten Spieltags erfolgen.

Trainer der Saison: Die bisherigen Sieger

2021/2022: Christian Titz (1. FC Magdeburg)

2020/2021: Michael Köllner (TSV 1860 München)

2019/2020: Sebastian Hoeneß (FC Bayern München II)

2018/2019: Daniel Thioune (VfL Osnabrück)

2017/2018: Jens Härtel (1. FC Magdeburg)

2016/2017: Ismail Atalan (Sportfreunde Lotte)

2015/2016: Uwe Neuhaus (SG Dynamo Dresden)

2014/2015: Norbert Meier (Arminia Bielefeld)

2013/2014: Frank Schmidt (FC Heidenheim)

[jb]