Klarer Sieg zum Auftakt gegen San Marino

Die deutschen U 17-Junioren sind erfolgreich in die EM-Qualifikation in Rumänien gestartet. Im Auftaktspiel gegen Underdog San Marino gelang dem Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister ein nie gefährdeter 11:0-Kantersieg.

Dzenan Pejcinovic vom FC Augsburg, der das DFB-Team bereits früh in Führung brachte, schnürte dabei einen Viererpack (2., 36., 47., 72.). Auch Tom Bischof von der TSG Hoffenheim trug sich mehrfach in die Torschützenliste ein (18., 40., 77.). Die weiteren Treffer zum deutlichen Sieg steuerten die Bayern-Spieler Arijon Ibrahimovic (7.) und Paul Wanner (51.), der zur zweiten Hälfte eingewechselte Hachinger Maurice Krattenmacher (64.) und Verteidiger Leonardo Garcia Posadas vom HSV (66.) bei.

Meister: "Die Jungs haben uns einen sehr guten Einstieg verschafft"

"Die Jungs haben uns einen sehr guten Einstieg in die Quali verschafft", sagt Marc-Patrick Meister und ergänzt: "Das war ein sehr überzeugender Auftritt, in dem wir über die ganze Spieldauer torgefährlich waren und immer guten Zugriff auf das Spiel hatten. Mit dem 5:0 zur Pause konnten wir auch frühzeitig wechseln und alle fünf eingewechselten Jungs zu ihrem Debüt bringen."

Kommender Gegner in der Quali-Gruppe 6 ist am 23. Oktober (18 Uhr) Gastgeber Rumänien, bevor es am 26. Oktober zum Abschluss gegen Russland geht (17 Uhr).

[dfb]