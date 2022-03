Klarer Sieg gegen Kosovo nach Geduldsprobe

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind der Teilnahme an der EM-Endrunde einen Schritt nähergekommen. Zum Auftakt der zweiten Runde der EM-Qualifikation setzte sich das Team von DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp in Pristina gegen Gastgeber Kosovo mit 4:0 (0:0) durch.

Bis zum ersten Treffer musste der DFB-Nachwuchs aber 54 Minuten warten: Nach einer torlosen ersten Halbzeit machte Abwehrspielerin und Spielführerin Jella Veit mit ihrem ersten Länderspieltreffer in dieser Altersklasse das Toreschießen zur "Chefsache" und münzte das deutliche Chancenplus endlich in Zählbares um. Nur kurz darauf erhöhte Angreiferin Marie Steiner mit einem Doppelschlag auf 3:0 (58., 69.), Paulina Platner sogar auf 4:0 (77.).

Kromp: "Sind im Turnier angekommen"

"Es waren zähe erste 45 Minuten. Wir haben uns schwer getan, ins Spiel zu kommen. Das ist uns in der zweiten Halbzeit besser gelungen, auch weil wir in der Pause umgestellt haben. Auch in der ersten Halbzeit waren schon Chancen da, aber durch die bessere Raumaufteilung im zweiten Durchgang haben wir uns mehr und klarere Chancen herausgespielt. Der Sieg hätte auch deutlich höher ausfallen können", sagte Kromp nach der Partie. "Unter dem Strich sind wir zufrieden, auch aufgrund der zweiten Halbzeit. Für viele Spielerinnen war es eine neue Erfahrung. In dieser Konstellation haben wir noch nie zusammengespielt. Es war in der zweiten Halbzeit eine super Steigerung. Wir wissen, was wir können und sind jetzt im Turnier angekommen."

In den kommenden Tagen gibt es beim Vier-Länder-Turnier für die U 17 gegen Slowenien am Samstag (ab 12 Uhr) und gegen Österreich am Dienstag (ab 12 Uhr) weitere Aufgaben zu meistern. Denn nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die EM mit den besten acht Nachwuchsmannschaften in Bosnien-Herzegowina vom 3. bis 15. Mai.

[dfb]