Klare Niederlage gegen effiziente Kroaten

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihr vorletztes Spiel in der Eliterunde der WM-Qualifikation verloren. Das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld unterlag in Slavonski Brod Gastgeber Kroatien 0:4 (0:2) und hat damit auch keine Chance mehr auf Platz zwei und eine eventuelle Teilnahme an den Playoffs.

Das Spiel startete mit klarer Dominanz der Kroaten und dem frühen Rückstand: In der dritten Minute kam Luka Peric im Rückraum zum Schuss, der gleich doppelt abgefälscht unhaltbar für Keeper Philipp Pless ins Tor trudelte. Danach arbeitete sich das deutsche Team von Minute zu Minute besser in die Begegnung und hatte in der 9. Minute durch Maximilian Grünbergs Schuss die erste gute Gelegenheit.

Kroatien äußerst effektiv

Die Kroaten hatten weiter mehr vom Spiel, doch die Konter der Deutschen waren nun gefährlich: Suad Ak umkurvte den Torwart, setzte den Ball aber ans Außennetz. Auch Gabriel de Oliveira fand aus der Distanz seinen Meister in Keeper Filip Baskovic (14.). Auf der anderen Seite war der Favorit äußerst effektiv: Pless rettete zwar weit vor seinem Tor gegen Kristian Cekol, den Abpraller aber setzte Antonio Sekulic ins verwaiste Tor (17.).

Auch in der zweiten Hälfte waren die Gastgeber hellwach und entschieden das Spiel endgültig durch einen sehenswerten Treffer von Kristijan Pstruzin aus spitzem Winkel (22.). Danach kontrollierte Kroatien das Spielgeschehen sicher, nur Muhammet Sözers Schuss aus der Distanz wurde noch einmal gefährlich (30.). Auf der anderen Seite schlug es nach einem Stellungsfehler durch Niko Vukmir zum 0:4 hinter Pless ein (31.). Cekol traf danach noch einmal die Latte (33.), in den Schlussminuten verpassten Oliveira (37.), Vidoje Matic und Fabian Schulz (beide 39.) noch knapp den Anschlusstreffer.