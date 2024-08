Trifft in der 9. Minute für den FC Bayern zur Führung: Klara Bühl (2.v.r.)

Klara Bühl schießt FC Bayern zum Sieg

Die Frauen des FC Bayern München haben den Google Pixel Supercup der Frauen gewonnen. Im ersten Highlight der Saison setzten sich die Deutschen Meisterinnen gegen die DFB-Pokalsiegerinnen VfL Wolfsburg in einer unterhaltsamen Partie 1:0 (1:0) durch und holten damit in Dresden beim erstmals seit 27 Jahren ausgetragenen und wiedereingeführten Supercup den ersten Titel der neuen Saison.

Fünf Tage vor dem Start der Google Pixel Frauen-Bundesliga erzielte Klara Bühl im Rudolf-Harbig-Stadion bereits in der 9. Minute das Siegtor. Die Bayern hatten lange Zeit mehr vom Spiel und die klar besseren Chancen. Wolfsburg zeigte sich erst in der Mitte der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe, blieb jedoch ohne Torerfolg.

Bühl trifft nach Vorarbeit von Harder

Beim VfL Wolfsburg standen mit Merle Frohms, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Jule Brand und Janina Minge gleich fünf Bronzemedaillengewinnerinnen von Paris in der Startelf, bei den Bayern waren es die beiden Nationalspielerinnen Giulia Gwinn und Bühl. Vor 16.690 Zuschauer*innen erwischten die von Trainer Alexander Straus trainierten Münchnerinnen einen perfekten Start: Nach Ballverlust von VfL-Verteidigerin Marina Hegering vor dem eigenen Strafraum kam Harder an den Ball und bediente mit einem Steilpass Klara Bühl (9.). Die ließ sich nicht lange bitten und schloss in die lange Ecke zur frühen Führung ab.

Die Bayern waren im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit das klar bessere Team, verpassten es allerdings, ihren knappen Vorsprung auszubauen: Georgia Stanway (17.) kam nach einer Kombination mit Bühl über die linke Seite zum Abschluss, der Ball ging aber knapp rechts am Tor vorbei. Eine Minute später brachte Harder nach Vorarbeit von Bühl den Ball zwar im Wolfsburger Tor unter - allerdings aus geahndeter Abseitsposition. In der 28. Minute musste Wolfsburgs Svenja Huth den Ball in höchster Not von der Torlinie köpfen, nachdem Wolfsburgs Torhüterin Frohms einen Eckball nicht zu fassen bekommen hatte. Kurz vor dem Pausenpfiff versuchtes es schließlich Janina Minge mit dem ersten Wolfsburger Torschuss aus der Distanz, doch Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs entschärfte sicher.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Münchnerinnen zunächst tonangebend und hatten mehr vom Spiel. Die bis dato beste Chance für Wolfsburg gehörte Hegering nach einem Eckball, ihr Abschluss segelte am Tor vorbei. Auf der anderen Seite hatte Linda Dallmann die große Chance auf das 2:0: Nach einer Hereingabe von Bühl, die sich auf der linken Seite durchgesetzt hatte, landete der Ball mit etwas Glück bei der Bayern-Stürmerin, die allerdings aus kurzer Distanz an Frohms scheiterte.

Wolfsburg drängt auf den Ausgleich

In den letzten 20 Minuten kam Wolfsburg zunehmend besser in die Partie und erarbeitete sich gute Chancen: Lena Lattwein (69.) scheiterte nach einem Eckball aus kurzer Distanz an Grohs, zwei Minuten später kam Huth aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, Grohs musste alle Register ziehen, um den satten Schuss zu entschärfen. Vivien Endemann (82.) kam mit viel Dampf auf der rechte Seite durch, ihre anschließende Hereingabe fand aber keine Abnehmerin.

Die lange Zeit souveränen Münchnerinnen wurden in der Schlussphase immer wieder tief in ihre eigene Hälfte gedrängt und waren darum bemüht, ihren knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Alexandra Popp (90.) verpasse am langen Pfosten nur um wenige Zentimeter den späten Ausgleich.

Am 12. Oktober 2024 kommt es im Rahmen des 6. Spieltags der Frauen-Bundesliga zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden deutschen Spitzenteams.

[sid/hm]