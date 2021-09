Klara Bühl muss für WM-Qualifikation passen

Aufgrund einer Sprunggelenkverletzung muss Klara Bühl ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen der Frauen-Nationalmannschaft absagen. Die Offensivspielerin des FC Bayern München fehlt somit in den Partien am Samstag, 18. September (ab 16.05 Uhr, live in der ARD) in Cottbus gegen Bulgarien und am Dienstag, 21. September (ab 16 Uhr, live im ZDF) in Chemnitz gegen Serbien.

Die DFB-Auswahl kommt am kommenden Montag zur Vorbereitung auf die beiden Spiele in Dresden zusammen. In der WM-Qualifikation trifft das Team in der Gruppe H neben Serbien und Bulgarien auf die Türkei, Israel und Portugal. Die neun Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das WM-Endturnier. Die Gruppenzweiten spielen Playoffs um zwei weitere Plätze.