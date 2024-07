Klara Bühl: "Gute Momente sammeln"

Qualiabschluss zur Olympia-Vorbereitung: Am Dienstag (ab 19 Uhr, live in der ARD) trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Hannover auf Österreich. Die DFB-Frauen haben das Ticket für die EURO 2025 bereits sicher - vor heimischer Kulisse soll das letzte EM-Qualfikationsspiel genutzt werden, um sich für das olympische Fußballturnier in Frankreich einzuspielen. Klara Bühl und Bibiane Schulze Solano sprechen auf DFB.de über die Niederlage in Island, die Kulisse in Hannover und die Olympischen Spiele.

Klara Bühl über...

... die Niederlage in Island: Der Blick geht auf jeden Fall nach vorne. Wir sind in die Analyse gegangen und haben uns Punkte rausgesucht, die wir am Dienstag besser machen wollen. Wir wollen aktiver auf dem Platz sehen, die Basics besser machen. Wir wissen, dass es nicht unser bestes Spiel war aber wir haben direkt die Chance, es besser zu machen - und die wollen wir nutzen. Wir wollen gute Momente sammeln, die uns dann mit den Fans im Rücken während Olympia weiterhin tragen werden.

... der körperliche Zustand des Teams: Jedes Spiel tut gut, weil es Feedback gibt, wie die körperliche Verfassung ist. Aber auch das Training ist wichtig, um eine Physis zu erarbeiten, zu halten aber auch auszubauen. Wir müssen jede Trainingseinheit zu 100 Prozent nutzen, die Tage bis Olympia kann man schon abzählen. Deswegen ist es umso wichtiger, alles zu geben, um beim ersten Spiel topfit auf dem Platz zu stehen.

... Bundestrainer Horst Hrubesch: Er hat unglaublich viel Erfahrung und kann uns einiges mitgeben. Als ehemaliger Stürmer kann er uns Tipps für Laufwege und das Verhalten in der Box geben. Er hat super viel erlebt, war auch schon als Trainer bei Olympia. In der Hinsicht kann er uns auch neben Platz helfen. Er schenkt uns sehr viel Vertrauen. Als Team sind wir schon eine außergewöhnliche Gruppe mit vielen Persönlichkeiten. Wir haben auch neben dem Platz viel Spaß zusammen. Horst trägt oft ein Lächeln im Gesicht, wenn er mit uns ist und ich hoffe, dass das neben dem sportlichen ebenfalls in Erinnerung bleibt, wenn er an die Zeit zurückdenkt.

... die besondere Brisanz eines Nachbarschaftsduells: Von den Österreicherinnen kennt man viele aus der Bundesliga. Da kommt es zu dem ein oder anderen Duell mit einer Mit- oder Gegenspielerin. Solche Duelle will man für sich entschieden, weil diese vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert haben. Wir wollen dieses Nachbarschaftsduell für uns entscheiden.

Bibiane Schulze Solane über...

... die vielen Fans in Hannover: Die Vorfreude auf die Fans ist mega groß. Wir wollen die Marke von 40.000 Fans knacken und haben Lust, vor dieser Heimkulisse das letzte Qualispiel in Hannover zu spielen.

... die Vorfreude auf Olympia: Die Vorfreude ist riesig. Auch bei der EM-Qualifikation richten wir den Fokus natürlich auf Olympia. Die Spiele sind für uns die Vorbereitung.

... Bundestrainer Horst Hrubesch: Horst ist ein wichtiger Mentor für uns als Team. Er ist die perfekte Ansprechperson, um sich Feedback zu holen. Seine Erfahrung hilft uns auch in kleinen Details im Spiel.

... das EM-Finale der Herren: Ich würde sagen, dass ich für Spanien bin. Sie haben eine klasse Europameisterschaft gespielt.

