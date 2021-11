Klara Bühl: "Der Konkurrenzkampf macht unser Team stärker"

Klara Bühl ist nach überstandener Sprunggelenksverletzung zurück im Kader der DFB-Frauen. Und mit den Begegnungen gegen die Türkei am Freitag (ab 16 Uhr, live im ZDF/Tickets im DFB-Ticketportal) und Portugal am 30. November (ab 19 Uhr, im ZDF-Livestream) gerade rechtzeitig für die letzten beiden Länderspiele des Jahres. Vor den zwei WM-Qualifikationsspielen spricht die 20-Jährige über ihre Verletzung, die beiden anstehenden Partien und den Konkurrenzkampf innerhalb der Frauen-Nationalmannschaft. DFB.de fasst die wichtigsten Aussagen der Offensivspielerin zusammen.

Klara Bühl über…

…ihre Verletzung: Die Reha tat mir sehr gut. Ich konnte in einigen Bereichen, in denen ich noch Schwächen hatte oder habe, arbeiten. Vor allem in der Physis konnte ich noch eine Schippe drauflegen. Ich glaube, dass es meinem Spiel insgesamt sehr gutgetan und mich einen Schritt nach vorne gebracht hat.

…die kommenden Partien gegen die Türkei und Portugal: Wir als Team freuen uns ungemein auf die beiden Herausforderungen. Mit der Türkei spielen wir gegen einen eher tief stehenden Gegner, aber mit Portugal auch gegen eine Mannschaft, die mitspielt. Da müssen wir entsprechend Lösungen finden und das Spiel positiv gestalten. Letztendlich wollen wir den Lehrgang mit zwei guten Ergebnissen beenden.

…den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft: Ich glaube, Konkurrenz tut unserer Mannschaft enorm gut. Jede Spielerin muss an ihr Leistungsmaximum kommen und kann sich dadurch weiterentwickeln. Wenn das jeder Spielerin gelingt, können wir als Team noch besser werden. Das soll uns helfen, als Mannschaft zu wachsen und stärker zu werden.

…die Länderspielmaßnahme: Wir freuen uns immer enorm auf das Zusammenkommen des Teams. So können wir uns auch gemeinsam weiterentwickeln und die Zeit hier genießen.

…den Stand im internationalen Fußball: Für uns ist es einfach wichtig, dass wir die Automatismen festigen, sodass sich jede wohlfühlt und wir das Maximum abrufen können. Als Team können wir so an die Leistungsgrenze kommen.

…die UEFA Women’s Champions League: Wir genießen diese internationalen Spiele sehr. Jede Fußballerin träumt davon, solche Spiele absolvieren zu dürfen und deswegen nehmen wir jedes Spiel, das auf diesem Niveau kommt, sehr gerne an. Für uns als Bayern München war das Spiel gegen Lyon sehr wichtig, um sich der Spielgeschwindigkeit anzupassen und zu sehen, an welchen Punkten wir in Zukunft arbeiten müssen. So können wir in den K.o.-Spielen bestmöglich abliefern und uns als Team beweisen.

