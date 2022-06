"Es freut mich, dass ich zeigen konnte, was in mir steckt": Bühl (l.) über ihren Hattrick

Klara Bühl: "Das gibt uns Rückenwind"

Die EM-Generalprobe der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ist geglückt: Mit einem 7:0-Heimsieg gegen die Schweiz holt sich das Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg viel Selbstvertrauen für die Endrunde. Mit drei Toren und einer Vorlage spielte sich dabei vor allem Klara Bühl in den Mittelpunkt. Im DFB.de-Interview spricht die 21 Jahre alte Offensivspielerin von Vizemeister FC Bayern München über die Partie gegen die Schweiz, die Stimmung im Stadion und die anstehende Europameisterschaft in England.

DFB.de: Frau Bühl, das Team hat kurz vor der EM noch einmal stark aufgespielt. Wie haben Sie selbst die Partie auf dem Platz erlebt?

Klara Bühl: Das Spiel war super! Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir gut drauf sind und uns zusammen wohlfühlen. Im Endeffekt tut es dann auch super gut, so ein Spiel zu absolvieren. Das gibt Selbstvertrauen und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben heute noch einmal gezeigt, was in uns steckt und welche Qualitäten und Potenziale wir haben - und diesen Weg wollen wir weitergehen.

DFB.de: Beim Treffer zum 3:0, Ihrem zweiten Tor, kann durchaus von einem Traumtor gesprochen werden. Hand aufs Herz: Gewollt oder nicht?

Bühl: Ich habe gesehen, dass die Torhüterin ein bisschen zu weit draußen stand - das ist mir auch schon in der ein oder anderen Aktion davor aufgefallen. Dann habe ich es einfach mal versucht. Also ich denke, es war eine Mischung aus beidem. (lacht) Es hat mich schon sehr gefreut, dass es dann auch wirklich funktioniert hat. Aber ich glaube, anhand meiner Reaktion hat man gesehen, dass ich doch auch sehr überrascht war.

DFB.de: Drei Tore und eine Vorlage - was löst das in Ihnen aus?

Bühl: Natürlich freut es mich, dass ich so der Mannschaft helfen konnte und auch noch mal zeigen konnte, was in mir steckt. Ich frage mich immer noch, woher das kam oder was ich gestern anders gemacht habe als sonst. Das pusht mich und gibt mir Selbstvertrauen, das vor einem so großen Turnier natürlich enorm wichtig ist.

DFB.de: Zusammen mit den Fans und Ihrer Leistung auf dem Platz haben Sie gemeinsam eine tolle Atmosphäre geschaffen. Wie haben Sie die Stimmung im Stadion wahrgenommen?

Bühl: Das hat total viel Spaß gemacht. Schon als wir auf den Platz gelaufen sind, hat man gemerkt, was für eine tolle Stimmung und Atmosphäre im Stadion herrscht. Das hat der Mannschaft Rückenwind gegeben, und das hat man auch gesehen. Dass dann so ein Ergebnis rauskommt, macht mich unfassbar stolz und macht Bock auf mehr. Ich hoffe, wir konnten mit der Leistung den Fans für diese tolle Unterstützung etwas zurückgeben.

DFB.de: In etwa eineinhalb Wochen ist es dann endlich so weit. Wie wichtig war dieser Sieg so kurz vor der EM?

Bühl: Der Fokus lag voll und ganz auf diesem Spiel, das hat man auch gesehen. Wir wollten mit der nötigen Frische und maximaler Leistungsbereitschaft in diese Partie gehen. Die Mannschaft ist gut drauf, das merkt man, aber es gibt immer Sachen, an denen wir noch arbeiten müssen und wollen. Das Spiel gibt uns ein sehr gutes Gefühl, das nehmen wir gerne mit und freuen uns dann auf Dänemark - das wird sicher noch einmal etwas anderes, aber so ein Spiel gibt einem natürlichen Rückenwind.

[ag]