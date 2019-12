Kiomourtzoglou und Berisha nachnominiert

Heute kommt die deutsche U 21-Nationalmannschaft in Frankfurt am Main zur Vorbereitung auf die anstehenden beiden Länderspiele zusammen: Am Donnerstag (ab 19.45 Uhr, live auf ProSieben Maxx) trifft das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz in Córdoba auf Spanien, am 15. Oktober (ab 18 Uhr, live auf ProSieben Maxx) folgt in Zenica das zweite EM-Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina, den aktuellen Tabellenführer der Qualifikationsgruppe 9. Die DFB-Auswahl liegt nach dem souveränen 5:1-Auftaktsieg in Wales mit einem Spiel weniger auf Rang zwei.

"Im Sommer standen wir mit den Spaniern noch gemeinsam im EM-Finale, jetzt treffen aber zwei völlig andere Teams aufeinander – das wird für uns ein Test auf ganz hohem Niveau", sagt Stefan Kuntz. "Und gegen Bosnien-Herzegowina wollen wir natürlich an unseren guten Start in die EM-Qualifikation gegen Wales anknüpfen."

Aufgrund der am vergangenen Donnerstag im Europa-League-Spiel erlittenen Verletzung wird Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) verspätet anreisen. Orestis Kiomourtzoglou (Heracles Almelo) und Mergim Berisha (SCR Altach) wurden von Stefan Kuntz kurzfristig nachnominiert. Sie stehen – genau wie Josha Vagnoman (Hamburger SV) – vor ihrem Debüt in der U 21-Nationalmannschaft.

Öffentliches Training in Dreieich

Zwar stehen der Mannschaft zwei Auswärtsspiele bevor, die Fannähe soll dabei trotzdem nicht zu kurz kommen: Bevor es in Richtung Spanien geht, präsentieren sich Johannes Eggestein und Co. heute Abend im Rahmen eines öffentlichen Trainings auf der Sportanlage des SC Hessen Dreieich dem heimischen Publikum. Die Einheit startet um 18:15 Uhr.

Am Samstag ist zudem ein Besuch im Kinder- und Jugendheim Buchenrode geplant – unter dem Motto und Hashtag #Herzzeigen unterstützt das DFB-Team seit mehr als zwei Jahren immer wieder karitative und soziale Projekte.

[ke]