Lukas Kling: "In dieser Phase der Saison zählt jeder Punkt"

Kickers-Coach Kling: "Derby ist erstes von drei Endspielen"

Lukas Kling, U 17-Trainer bei den Stuttgarter Kickers, kämpft mit seinem Team in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga um den Klassenverbleib. Am Sonntag (ab 11 Uhr) steht das Stadtderby gegen Tabellenführer VfB Stuttgart auf dem Programm. Im DFB.de-Interview spricht der 32 Jahre alte A-Lizenz-Inhaber mit Mitarbeiter Peter Haidinger über Thomas Tuchel, sein Team und das Restprogramm.

DFB.de: Die U 17 der Stuttgarter Kickers rangiert drei Spieltage vor dem Saisonende knapp über der Abstiegszone. Zuletzt sprangen sechs Punkte aus zwei Partien heraus. Wieviel Kraft gibt das für den Saisonendspurt, Herr Kling?

Lukas Kling: Das war extrem wichtig für uns, zumal wir zuvor beim Karlsruher SC und gegen den 1. FC Heidenheim gegen direkte Konkurrenten verloren hatten. Die Mannschaft hat darauf die richtige Antwort gegeben und unsere Ausgangsposition deutlich verbessert.

DFB.de: Der jüngste Auftritt in der gegen den SV Wehen Wiesbaden liegt schon fast einen Monat zurück. Wie haben Sie die Zeit genutzt?

Kling: Wir haben den Jungs zu Beginn der Länderspielpause einige Tage freigegeben, um die Akkus für den Endspurt aufzuladen. Danach haben wir intensiv trainiert und uns akribisch auf das Derby gegen den VfB Stuttgart vorbereitet.

DFB.de: Ihr Team hat zwei Zähler Vorsprung auf die Gefahrenzone, muss im Saisonendspurt aber noch gegen den VfB Stuttgart, beim 1. FSV Mainz 05 und am letzten Spieltag gegen die SpVgg Unterhaching antreten, also gegen alle drei Topteams der Liga. Wie bewerten Sie die Chancen auf den Klassenverbleib?

Kling: Ich bin sehr zuversichtlich, weil wir uns in der Vergangenheit gegen die Spitzenmannschaften oft sogar ein wenig leichter getan hatten.

DFB.de: Wie kann das sein?

Kling: Der Druck, gewinnen zu müssen, liegt beim Gegner und nicht bei uns. Damit kommt unsere Mannschaft offenbar ganz gut klar. Gegen die Topteams unterlaufen uns definitiv weniger individuelle Fehler und das Team spielt insgesamt konzentrierter.

DFB.de: Was zeichnet Ihre Mannschaft grundsätzlich in dieser Spielzeit aus?

Kling: Das Team ist sehr lernwillig und hat kämpferisch enorm zugelegt. Auch die spielerische Komponente hat sich verbessert. Als ehemaliger defensiver Mittelfeldspieler habe ich es gehasst, wenn die Bälle über mich nach vorne geschlagen wurden. Ich stehe für einen geordneten und konstruktiven Spielaufbau. Ich will mit meinen Jungs im wahrsten Sinne des Wortes Fußball spielen. Das soll auf dem Platz genau erkennbar sein.

DFB.de: Am Sonntag steht das Derby an. Der VfB benötigt noch Punkte, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Überwiegt die Vorfreude oder ist die Anspannung im Team bereits zu spüren?

Kling: Für uns ist es das erste von insgesamt drei Endspielen. So müssen wir auch in die Partie gehen. In dieser Phase der Saison zählt jeder Punkt, weil auch die hinter uns liegenden Mannschaften noch gegeneinander spielen, somit punktemäßig aufholen können. Dennoch überwiegt die Vorfreude auf den direkten Vergleich mit dem Stadtnachbarn und Spitzenreiter.

DFB.de: Nur zwei Wochen später wird es im Verbandspokal noch eine Neuauflage gegen den VfB geben. Wie wichtig ist dieser Wettbewerb für die Stuttgarter Kickers?

Kling: Es ist ein wichtiger Wettbewerb, aber unser Fokus liegt ganz klar auf die Liga. Spiele gegen den VfB Stuttgart sind immer etwas Besonderes. Ich habe als Spieler vor zwei Jahren auch ein Stadtderby mit den Kickers gegen die zweite Mannschaft des VfB erlebt. Für solche Partien spielt man Fußball. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich einen Dreier in der Meisterschaft gegen das Ausscheiden im Verbandspokal sofort unterschreiben. (lacht)

DFB.de: Sie haben vor Ihrem Trainereinstieg selbst drei Jahre für die Stuttgarter Kickers gespielt. Was bedeutet Ihnen der Verein?

Kling: Sehr viel. Ich werde meine Zeit als aktiver Spieler bei den Kickers nie vergessen, habe mich immer wohl gefühlt und sehr gerne für diese großartigen Fans gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass mir der Verein, der sehr familiär geführt wird und einen engen Austausch mit den Fans pflegt, innerhalb von drei Jahren so ans Herz wachsen kann.

DFB.de: Nachdem Ihr Vertrag nicht mehr verlängert wurde, sind Sie als Spieler zum Landesligisten SC Geislingen gewechselt, der vom früheren Kickers-Trainer Tobias Flitsch betreut wird. Warum?

Kling: Mit 31 Jahren wollte ich nicht mehr zu einem Regionalligisten wechseln, sondern habe bereits die Weichen für meinen künftigen Job als Trainer gelegt. Ich war beim SC Geislingen für einige Monate spielender Co-Trainer, habe diesen Posten aus zeitlichen Gründen aber niedergelegt, als ich das Angebot als U 17-Trainer bei den Stuttgarter Kickers vorliegen hatte. Ich drücke den Jungs des SC Geislingen die Daumen, dass sie auch ohne mich den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen.

DFB.de: Wollten Sie eigentlich schon immer Trainer werden?

Kling: Ich bin familiär vorbelastet. (lacht) Meine Eltern waren beide Handballtrainer und haben sich in dieser Funktion kennen- und lieben gelernt. Mein jüngerer Bruder Felix ist Co-Trainer beim FC Augsburg II. Ich selbst habe schon frühzeitig meine Trainerlizenzen erworben, bin aktuell Inhaber der A-Lizenz. Von daher war es in der Tat schon seit langer Zeit mein Wunsch, als Trainer zu arbeiten.

DFB.de: Während Ihrer Karriere hatten Sie mit vielen Trainern zusammengearbeitet. Wer hat Sie am meisten geprägt oder inspiriert? Von wem konnten Sie am meisten lernen?

Kling: Taktisch hat mir Thomas Tuchel damals beim FC Augsburg II sehr viel beigebracht. Besonders beeindruckend fand ich auch Ilija Aracic, der zuletzt Co-Trainer bei Hertha BSC unter Tayfun Korkut war. Beim FV Illertissen hat er mich taktisch, menschlich und wegen seiner geraden Linie total überzeugt.

DFB.de: Zurück zu den Stuttgarter Kickers: Wie hoch ist aktuell die Durchlässigkeit zur ersten Mannschaft, die in der Oberliga Baden-Württemberg den zweiten Tabellenplatz belegt und den Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest anstrebt?

Kling: Da der frühere U 19-Trainer Mustafa Ünal während dieser Spielzeit zum Cheftrainer befördert wurde, ist der Draht zur Nachwuchsabteilung sehr eng. Aktuell trainieren bereits fünf A-Jugendliche regelmäßig oben mit und haben durchaus das Zeug, sich im Männerfußball zu etablieren.

DFB.de: Seit dem Herbst sind Sie für die U 17 der Stuttgarter Kickers verantwortlich. Wie sehen Ihre weiteren Pläne aus?

Kling: Ich will zunächst mit dem Team den Klassenverbleib schaffen. Darauf ist der komplette Fokus gerichtet. Mittelfristig kann ich mir eine Rückkehr in meine bayerische Heimat vorstellen, würde auch dort gerne im Nachwuchsbereich arbeiten oder eine Herrenmannschaft übernehmen.

[mspw]