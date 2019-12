Kicken im Winter: Die Halle "brennt"

Der Winter bricht an! Diejenigen, die eine der begehrten Hallenzeiten ergattert haben, wechseln von draußen unter das Dach. Spielfreude wird hier natürlich groß geschrieben. Aber auch spezifische Inhalte aus dem Technik-, Taktik- und Athletiktraining können sinnvoll und motivierend vermittelt werden. Echte Saisonhighlights für viele Spieler und Trainer: die Hallenturniere.

Zur Vorbereitung auf den "Budenzauber" haben wir eine Sammlung an Training-und-Service-Beiträgen über das Hallentraining erstellt. Ein großer Hallen-Vorteil: die Vielfalt der Geräte. Matten, Kästen und Bänke sind in den meisten Hallen vorhanden und flexibel einsetzbar. So kreieren Sie ein abwechslungsreiches und forderndes Training für Ihre Spieler.

