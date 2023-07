Kickbase neuer Lizenzpartner der Google Pixel Frauen-Bundesliga

Kickbase wird ab der Saison 2023/2024 neuer Lizenzpartner der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Die Partnerschaft mit dem Fantasy-Manager hat offiziell am 1. Juli 2023 begonnen und ist zunächst für drei Spielzeiten geplant. Für die Frauen-Bundesliga ist es der erste Lizenzpartner im Bereich Fantasy Football.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass ab der kommenden Saison Kickbase die Google Pixel Frauen-Bundesliga in ihren Fantasy-Manager integriert", sagt Fritz Frank, Head of Licensing bei der DFB GmbH & Co. KG. "Die Lizenzpartnerschaft mit Kickbase eröffnet unseren Fans eine aufregende neue Möglichkeit, ihre Leidenschaft für den Fußball auszuleben und ihr Expertenwissen unter Beweis zu stellen. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit den Reiz und die Attraktivität unserer Liga weiter steigern wird."

"Beeindruckende Entwicklung des Frauenfußballs"

Künftig haben Fans der Google Pixel Frauen-Bundesliga die Möglichkeit, in die Rolle einer*s Sportdirektorin*s zu schlüpfen und ihr Liveerlebnis auf ein neues Level zu heben. Im Ligamodus können Spielerinnen aller zwölf Bundesligavereine zu einer virtuellen Mannschaft zusammengestellt werden. Die Liveperformance der Akteurinnen in den realen Bundesligaspielen beeinflusst die Punktzahl des virtuellen Teams im Spiel. Dabei basieren die wöchentlichen Bewertungen auf mehr als 80 live erfassten Daten der Spielerinnen. Im Ligamodus ist es den Fans selbst überlassen, welche Transfers und taktischen Entscheidungen getroffen werden und mit welcher Aufstellung sie gegen die Teams der anderen Liga-Teilnehmer*innen antreten.

Ziel ist es, innerhalb der gesamten Saison mit der bestmöglichen Aufstellung und den datenbasierten Leistungen der Spielerinnen, die Meisterschaften innerhalb eines geschlossenen Ligasystems zu gewinnen. Zudem können Fans im Challenge-Modus in einer vereinfachten Variante an wöchentlichen Herausforderungen und Turnieren mit speziellen Regeln und Bedingungen teilnehmen, während sie gegen die gesamte Community antreten. Die langfristige Lizenzpartnerschaft wird in den kommenden Jahren weitere Wettbewerbe des DFB umfassen. Dabei ist es das Ziel, eine innovative und interaktive Erfahrung für die Fans zu schaffen.

Johannes Feldges, CBO von Kickbase, sagt: "Wir sind stolz, als erster Fantasy Manager die Google Pixel Frauen-Bundesliga anzubieten und unseren Beitrag zur beeindruckenden Entwicklung des Frauenfußballs leisten zu können. Wir freuen uns auf die erste gemeinsame Saison."

Über Kickbase

Kickbase ist der größte mobile Bundesliga-Fantasy-Manager auf dem deutschen Markt. Das innovative Second-Screen-Produkt fürs Smartphone ermöglicht es Fußballfans, sich virtuell ein Team aus echten Bundesliga-Profis zusammenzustellen und damit an jedem Spieltag Punkte zu sammeln. Der Nutzer kann den Erfolg seiner Spieler dabei in Echtzeit verfolgen. Über 80 verschiedene statistische Werte wie Pässe, Schüsse und Dribblings werden dafür berücksichtigt. Neben dem klassischen "Manager-Modus", in dem die User sich in einer geschlossenen Liga mit bis zu 18 Managern messen können, bietet Kickbase seit dieser Saison im Rahmen des "Challenge-Modus" die Möglichkeit, wöchentlich mit der gesamten Community um attraktive Preise zu kämpfen. Kickbase ist als App für iOS und Android erhältlich und wurde von Apple mehrfach als herausragendes digitales Bundesliga-Produkt beworben.

[dfb]