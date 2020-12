Kick-off zum Stürmer*innen-Programm

"Entwickeln statt selektieren", gab Oliver Bierhoff im Frühjahr bei einem Medien-Talk im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Marschroute vor, die der DFB in Sachen Nachwuchsarbeit zusammen mit der DFB-Akademie beschreiten will. Am Donnerstag wurde ein wichtiger Pfeiler dieser Entwicklung den U-Trainer*innen und Stürmer*innen in einem digitalen Meeting vorgestellt: Das von U 21-Nationalcoach Stefan Kuntz und Co-Trainer Antonio di Salvo gemeinsam entwickelte Stürmer*innen-Trainingsprogramm.

"Wir haben das Stürmer*innen-Training bereits bei einigen U-Teams auf dem Platz umgesetzt. Das bisherige Feedback war total positiv. In der aktuellen Phase wollten wir über das digitale Angebot noch einmal die Sinne schärfen", erklärt Kuntz die Intention für das Event kurz vor dem Jahresausklang. "Es hilft den Spieler*innen, wenn individuell und positionsspezifisch an ihren Potenzialen gearbeitet wird, so dass wir in einigen Jahren wieder Top-Stürmer*innen in Deutschland haben." Diese individuelle, positionsspezifische Schulung soll künftig ein zentralerer Baustein der Entwicklungsstrategie und Talentförderung des DFB werden, das Stürmer*innen-Training ab sofort in allen Nachwuchsnationalmannschaften zum Einsatz kommen.

Die Vorzüge einer solchen Ausbildung erläutert der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou: "Die individualisierte Begleitung unserer Talente ist für uns der Schlüssel zu einer langfristigen positiven Entwicklung. Daher haben wir mit den positionsspezifischen Programmen eine Möglichkeit geschaffen, unsere Spieler*innen auf den unterschiedlichsten Feldern zu unterstützen. Mit unserem Stürmer*innen-Programm haben wir in den ersten Monaten bereits gute Erfahrungen gesammelt", beschreibt Chatzialexiou die bislang gewonnenen ersten Eindrücke des Programms im Praxiseinsatz. "Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Vereinen wieder Top-Stürmer*innen auszubilden. Wir freuen uns, dass wir unseren Sturmtalenten aus den U-Nationalmannschaften – erstmalig sogar Mädchen und Jungs in einem gemeinsamen Rahmen – vor dem Jahresende noch solch ein Highlight bieten konnten", sagt Chatzialexiou.

Klose und Popp als Eckpfeiler herausragender Stürmer*innen

In der knapp 90-minütigen Kick-off-Veranstaltung, die die Trainer*innen und Angreifer*innen der U-Nationalmannschaften vor dem heimischen Computer verfolgten, stellten Kuntz und Di Salvo das Stürmer*innen-Programm anhand von einer Mischung aus statistischen Analysen, erläuterten Spielszenen und Erklärungen zum taktischen Verhalten von Stürmer*innen vor. Zentraler Bestandteil des Programmes ist die sogenannte "Golden Zone" – der zentrale Bereich des Strafraums, in dem mit großem Abstand die meisten Tore erzielt werden. Insbesondere das Verhalten von Stürmer*innen in diesem Bereich des Spielfeldes sollen im Programm intensiv geschult werden.

Anknüpfend an die Präsentation waren mit DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose und Alexandra Popp, Kapitänin der Frauen-Nationalmannschaft, zwei Expert*innen zum Talk mit Moderator Michael Leopold geladen. Themen der Gesprächsrunde waren unter anderem die Stärken, die Stürmer*innen im modernen Fußball benötigen, praxisnahe Trainingsmethoden sowie die weitere taktische Schulung der Position.

Programme für Abwehr und Mittelfeld sollen folgen

Abschließend bot sich den Offensivtalenten aus den U-Nationalmannschaften noch die Möglichkeit, Fragen an Klose und Popp zu stellen, bevor mit U 21-Nationalspieler Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) auch noch ein bundesligaerfahrener Nachwuchsstürmer zu Wort kommen durfte.

Das Stürmer*innen-Programm geht als erstes der positionsspezifischen Projekte an den Start, individuell optimierte Programme für Abwehr und Mittelfeld werden folgen. Bei der Implementierung dieser Strategie ist auch vorgesehen, weitere Expert*innen aus den jeweiligen Bereichen einzubeziehen. So haben beispielsweise die beiden Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes in der U 21 für die Abwehr, und Sandro Wagner in der U 16 für den Sturm, bereits den Trainingsbetrieb der Junioren-Nationalmannschaften mit ihrer Expertise bereichert.

[hk]