KFC Uerdingen: Krämer nicht mehr Trainer

Stefan Krämer ist nicht mehr Trainer des KFC Uerdingen 05 in der 3. Liga. Zu diesem Entschluss kam es nach Gesprächen zwischen Gesellschafter Roman Gevorkyan und dem 54 Jahre alten Fußball-Lehrer, der seit März 2020 zum zweiten Mal bei den Krefeldern tätig war. Krämers bisheriger Co-Trainer Stefan Reisinger (39) wird das Team in den kommenden Partien betreuen. Sein Debüt gibt er am Samstag (ab 14 Uhr) in der Partie beim SC Verl.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leichtgemacht - vor allem in dem Wissen, was Stefan Krämer in den vergangenen Monaten geleistet hat", sagt Gevorkyan. "Es ist sein Verdienst, dass dieses Team weiterhin eine verschworene Gemeinschaft ist. Wir haben versprochen, alles für den Klassenverbleib zu tun. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, mit dem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen."

"Ich hoffe, dass der KFC in der Liga bleibt"

Stefan Krämer selbst betont: "Ich danke meinen Spielern, den Fans und den Mitarbeitern des KFC für die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche ihnen das Allerbeste und hoffe, dass diese Entscheidung dazu beiträgt, dass der KFC in der 3. Liga bleibt."

Krämer betreute die Mannschaft des KFC Uerdingen 05 während seiner beiden Amtszeiten (zuvor schon von März 2018 bis Januar 2019) in insgesamt 81 Spielen und schaffte 2018 mit dem DFB-Pokalsieger von 1985 den Aufstieg in die 3. Liga. "Wir sind Stefan für seine Arbeit sehr dankbar. Wir gehen im Guten auseinander und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste", erklärt Roman Gevorkyan.

[mspw]