KFC Uerdingen in Teamquarantäne: Zwei Spiele abgesagt

Die beiden nächsten geplanten Partien des KFC Uerdingen in der 3. Liga sind abgesagt worden. Betroffen sind das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt, das für den morgigen Sonntag angesetzt war, sowie das Spiel am Mittwoch beim SV Meppen. Die Uerdinger Mannschaft befindet sich nach zwei Corona-Fällen aktuell in Quarantäne.

Die Absagen durch den DFB erfolgten auf Antrag des KFC. Die spielleitende Stelle des Verbandes hat ihre Entscheidung auf Grundlage von Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt der Stadt Krefeld getroffen. Alle beteiligten Klubs wurden vorab informiert. Auch beim FC Ingolstadt, der am Sonntag Uerdingens Spielgegner gewesen wäre, waren im Rahmen der jüngsten Testreihe mehrere positive Fälle aufgetreten. Für beide Partien stehen noch keine Nachholtermine fest.

Absetzung unabhängig von aktueller Stadionfrage

Die Spielabsage ist unabhängig und losgelöst von der Frage der Stadionnutzung des KFC Uerdingen erfolgt. Der Klub aus Krefeld trägt seine Heimspiele in der 3. Liga in der MERKUR SPIEL-ARENA in Düsseldorf aus. Die dortige Stadionbetreibergesellschaft D.LIVE hatte am Freitagabend öffentlich bekannt gegeben: "Der KFC Uerdingen hat die ausstehenden Mietzahlungen für die Nutzung der MERKUR SPIEL-ARENA nicht beglichen und dadurch die Zahlungsvereinbarung mit D.LIVE nicht erfüllt. Aus diesem Grund können wir die Arena für Sonntag, 24. Januar, nicht als Spielstätte zur Verfügung stellen. Wir bedauern die wirtschaftliche Situation des KFC Uerdingen, müssen jedoch die Interessen unserer Gesellschaft wahren. Zu den weiteren angesetzten Fußballspielen des KFC Uerdingen in der MERKUR SPIEL-ARENA können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben."

Der DFB befindet sich hierzu mit dem Klub sowie der Stadionbetreibergesellschaft im informellen Austausch.

[jb]