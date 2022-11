Kett: " Ich würde empfehlen, so lange wie möglich mit Jungs zu spielen"

Kett: "Es werden Highlights für uns alle"

Zwei Spiele, zwei Siege – und nun das große Spiel in der Champions League beim FC Barcelona am Donnerstag (ab 18.45 Uhr, live auf DAZN): Bei den Fußballerinnen des FC Bayern München jagt im Moment ein Höhepunkt den nächsten. Und mittendrin: die gerade 18-jährige Franziska Kett. Im DFB.de-Interview spricht die U 19-Nationalspielerin nicht nur über die Begegnung im Camp Nou, sondern auch über ihren rasanten Aufstieg, ihre Jugend bei Grün-Weiß Deggendorf und ihren nächsten großen Traum.

DFB.de: Franziska Kett, mit welchen Gefühlen bereiten Sie sich auf die Partie beim FC Barcelona vor?

Franziska Kett: Wir freuen uns enorm auf die beiden Spiele gegen den FC Barcelona – erst im Camp Nou, und dann am 7. Dezember in der Allianz Arena. Es werden Highlights für uns alle, uns vor großen Kulissen mit einem so starken Gegner zu messen. Das werden super Spiele.

DFB.de: Barca stand im vergangenen Jahr im Finale der Champions League und hat davor den Titel geholt. Wie erwarten Sie den Gegner?

Kett: Da sind ausgesprochen viele Top-Spielerinnen dabei. Es wird ein Aufeinandertreffen auf sehr hohem Niveau. Wir werden alle unser Bestes geben müssen, um mit einem Sieg zurück nach München reisen zu können.

DFB.de: Für Sie persönlich das größte Spiel der Karriere bisher?

Kett: Auf jeden Fall! Es werden viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Camp Nou erwartet, so etwas habe ich bisher noch nie erlebt. Auch für das Rückspiel in der Allianz Arena sind bereits über 10.000 Tickets verkauft, das motiviert uns sehr – wir werden für unsere Fans alles geben.

DFB.de: Zuletzt bei Benfica Lissabon haben Sie die Partie in den letzten Minuten gedreht, unter anderem durch einen gehaltenen Elfmeter und ein Tor von Georgia Stanway in der achten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg. Wie blicken Sie jetzt mit etwas Abstand auf diese emotionalen Momente zurück?

Kett: Dieses Spiel hat uns als Mannschaft alles abverlangt – und am Ende noch mehr zusammengeschweißt. Die Leistung von uns in diesem Spiel war gut, und die Mentalität sowie der Siegeswille waren herausragend. Darauf können wir aufbauen. Gegen Barcelona werden wir uns weiter steigern müssen.

DFB.de: Sie haben zum Auftakt in die Champions League gegen den FC Rosengard und Benfica jeweils knapp gewonnen. Ein guter Start?

Kett: Ja, wir sind zufrieden damit. Das waren keine einfachen Aufgaben, die wir gut gelöst haben. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen treten wir nun mit einem guten Polster als Basis bei Barca an und werden alles reinwerfen.

DFB.de: Sie sind gerade 18 Jahre alt geworden und haben nun bereits erste Erfahrungen in der ersten Mannschaft des FC Bayern sammeln können. Zuletzt ging bei Ihnen alles rasend schnell.

Kett: Rückblickend bin ich sehr, sehr zufrieden, wie sich alles entwickelt hat. In den Jahren davor habe ich oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt fit bin und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt.

DFB.de: Sie sind 2020 mit 15 Jahren zum FC Bayern gewechselt und haben dort direkt in der zweiten Mannschaft gespielt. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie es so schnell bis ganz nach oben schaffen können?

Kett: Nein, man konnte nicht damit rechnen. Vor allem wegen der angesprochenen Verletzungen. Es war immer mein Traum, in der ersten Mannschaft des FC Bayern zu spielen. Ich bin dem Trainerteam sehr dankbar, dass sie mir so viel Vertrauen entgegenbringen und mir auch in jungen Jahren bereits viel Spielzeit geben. Dieses Vertrauen möchte ich mit meinen Leistungen auf dem Rasen zurückzahlen. Ich hoffe, dass mir das bis jetzt gelungen ist.

DFB.de: Bis Sie mit 15 Jahren nach München gekommen sind, haben Sie in Ihrem Heimatverein Grün-Weiß Deggendorf mit Jungs zusammengespielt. Warum war das wichtig und richtig für Ihre weitere Entwicklung?

Kett: Ich würde es immer empfehlen, so lange wie möglich mit Jungs zu spielen. Das Fußballspielen mit ihnen ist körperlicher, technisch sehr anspruchsvoll und fordernd. Es geht alles sehr schnell, das Tempo ist hoch. Da konnte ich sehr viel lernen, was mich heute definitiv weiterbringt.

DFB.de: Und wie ist der FC Bayern auf Sie in Deggendorf aufmerksam geworden?

Kett: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau (schmunzelt). Ich habe dann irgendwann einen Anruf von Natalie Bischof, der Trainerin der zweiten Mannschaft, bekommen, ob ich mal ins Probetraining kommen möchte. Da sagt man natürlich nicht nein.

DFB.de: Zuletzt waren Sie mit der U19 des DFB im Rahmen der EM-Qualifikation unterwegs. Gegen Israel und die Ukraine haben Sie gewonnen, gegen Österreich unglücklich verloren. Wie blicken Sie auf diese Maßnahme zurück?

Kett: Wir waren in allen drei Begegnungen die dominantere Mannschaft. Es war fast immer ein Spiel auf ein Tor und wir haben uns sehr gute Chancen herausgearbeitet. Es ist bitter, dass wir trotzdem gegen Österreich verloren haben. Aber wir haben Rang zwei in unserer Gruppe belegt und damit die nächste Qualifikationsrunde erreicht. Mit unseren Leistungen können wir insgesamt zufrieden sein, darauf können wir in der nächsten Qualifikationsphase aufbauen.

DFB.de: Wie wichtig sind diese Begegnungen mit der Nationalmannschaft für Ihre Entwicklung?

Kett: Ich bin sehr froh, dass ich jetzt regelmäßig dabei sein und Deutschland vertreten darf. Das bringt mich persönlich sehr weiter.

DFB.de: Nächstes Ziel dann A-Nationalmannschaft?

Kett: Ja, auf jeden Fall!

