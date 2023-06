Kenneth Schmidt: "Das Ziel ist Olympia"

Noch zwei Tage bis zum Turnierauftakt: Am Donnerstag (ab 18 Uhr, live auf Sat.1) startet die deutsche U 21 gegen Israel in die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien - und das als Titelverteidiger. Mit dabei ist auch Kenneth Schmidt vom SC Freiburg. Auf DFB.de spricht der Innenverteidiger über die Turnierziele und das Auftaktmatch.

Kenneth Schmidt über...

... die EM-Vorfreude: Man merkt schon die Aufregung, es rückt immer näher. Vor allem für mich ist es nochmal was Besonderes, weil es meine erste EM ist. Die Aufregung ist da, ich versuche aber trotzdem, locker zu bleiben.

... das Auftaktspiel gegen Israel: Das erste Spiel ist immer eines der Wichtigsten. Jeder Gegner wird nicht einfach, wir dürfen niemanden unterschätzen. Wir sind gut vorbereitet und wenn alles klappt, was wir uns vorgenommen haben, kann es ein gutes Spiel werden.

... mögliche EM-Ziele: Jeder hat sein persönliches Ziel. Als Mannschaft haben wir Olympia als Ziel ausgerufen. Was danach passiert, sehen wir dann.

... Noah Atubolu: Wir kennen uns schon unser ganzes Leben lang. Wir wurden im selben Krankenhaus geboren, unsere Eltern waren relativ gut befreundet. Richtig Kontakt hatten wir dann in der E-Jugend, als wir zusammen bei Eintracht Freiburg gekickt haben. Zur U 14 ist Noah dann zum SC gewechselt, in der U 16 bin ich dann auch rüber gewechselt.

... Hobbies außerhalb des Fußballs: Tischtennis kann ich relativ gut, Billiard auch. Ich gehe auch manchmal mit meinen besten Freunden Billiard, Bowling oder Basketball spielen. Da bin ich relativ solide drin.

... die Freizeit in Georgien: Wir spielen viel Tischtennis oder Fußballtennis. Wir haben auch Karten dabei. Es gibt immer mehrere Kleingruppen, die entweder das eine oder das andere machen.

