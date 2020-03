Keller zur Olympia-Verschiebung: "Der richtige Schritt"

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat heute wegen der Corona-Pandemie die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr in 2021 verkündet. Auf DFB.de äußern sich DFB-Präsident Fritz Keller sowie U 21-Trainer Stefan Kuntz, der die olympische Fußballmannschaft des DFB in Tokio betreuen soll, zur Entscheidung.

DFB-Präsident Fritz Keller: "In der hochkomplexen Frage der Ausrichtung der Olympischen Spiele herrscht nun Klarheit. Dr. Thomas Bach und das IOC haben die zum jetzigen Zeitpunkt verantwortungsvolle Entscheidung getroffen. Nun ruht der gesamte Sport vorerst, um Menschenleben zu schützen. Diese weltweite Solidarität, die derzeit nicht nur die Akteure des Sports leben, ist ein starkes und ermutigendes Zeichen in der Zeit der Krise. Auch wenn es mir für die vielen Sportlerinnen und Sportler, die auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in diesem Sommer hingearbeitet haben und zu denen auch unsere olympische Fußballmannschaft zählt, sehr leidtut, war dieser Schritt zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten angesichts der jüngsten Entwicklungen der richtige."

U 21-Trainer Stefan Kuntz: "Die Verschiebung der Olympischen Spiele in das nächste Jahr ist in der aktuellen Phase genau die richtige Entscheidung. Nun haben wir, was das olympische Fußballturnier betrifft, sowie alle weiteren Sportlerinnen und Sportler für den Moment Planungssicherheit. Wir haben uns sehr auf dieses sportliche Highlight, die vielen Begegnungen und die neuen kulturellen Eindrücke gefreut. Jetzt müssen wir noch ein Jahr länger warten, dann besteht hinsichtlich Qualifikation und Vorbereitung der Athletinnen und Athleten hoffentlich auch wieder Chancengleichheit. Derzeit gibt es nur ein Ziel: die Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt zu schützen. Danach können wir den Fokus wieder auf den Sport richten."

[dfb]