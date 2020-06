Keller und Curtius zur Medienrechte-Vergabe: "Gutes Ergebnis"

Die DFL Deutsche Fußball Liga hat im Rahmen der Vergabe der deutschsprachigen Medienrechte erneut die Milliarden-Marke übersprungen und trotz leicht gesunkener Einnahmen an das hohe Erlösniveau der vergangenen Jahre angeknüpft. Für die Spielzeiten 2021/2022 bis 2024/2025 können die Klubs mit Einnahmen in Höhe von durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro rechnen. Dies entspricht einem Gesamterlös in Höhe von 4,4 Milliarden Euro.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Der DFL ist in schwierigen Zeiten trotz eines leichten Rückgangs ein noch immer guter Abschluss der Medienrechte-Vergabe gelungen. Dieses Ergebnis unterstreicht gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen den nach wie vor hohen Wert des Fußballs in Deutschland. Dieser hat auch in den vergangenen Monaten Solidarität gelebt und sich als starke Einheit präsentiert. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir zu gegebenem Zeitpunkt gute Gespräche mit der Liga führen werden, damit auch künftig die Fußball-Basis die nötige Unterstützung erhält, um ihren vielfältigen und wichtigen Aufgaben in der Breite nachkommen zu können."

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius: "Große Anerkennung für Christian Seifert und sein Team, die diese Gespräche trotz schwieriger Rahmenbedingungen und vieler aktueller Herausforderungen, die es zeitgleich zu bewältigen galt, erneut sehr seriös und professionell vorbereitet, durchgeführt und letztlich zu einem guten Ergebnis geführt haben."