Keller, Ratzeburg, Curtius, Neid bei "Three Nations. One Goal"

Der Auftakt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in das Miniturnier "Three Nations. One Goal" muss am Sonntag (ab 18 Uhr, live bei Eurosport) wegen der aktuellen Corona-Pandemie leider vor leeren Rängen am Aachener Tivoli stattfinden. Das Spiel gegen Belgien wird aber unter Beachtung eines strengen Hygienekonzepts, das unter anderem regelmäßige Tests auf Covid-19 vorsieht, eine hochrangige DFB-Delegation besuchen.

Dieser gehören neben der Delegationsleiterin und DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg auch DFB-Präsident Fritz Keller, die 1. DFB-Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch und Peter Peters sowie Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge und die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich an. Auch Silvia Neid, die frühere Bundestrainerin und Botschafterin für die Bewerbung um die Weltmeisterschaft 2027, Doris Fitschen, frühere Nationalspielerin und Leiterin des Kernteams Frauen-Nationalmannschaft, sowie Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, werden vor Ort sein. Das Spiel der DFB-Frauen in Venlo gegen die Niederlande am Mittwoch (ab 18.30 Uhr, live bei Eurosport) werden neben Delegationsleiterin Hannelore Ratzeburg auch DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius, Peter Peters, Stephan Osnabrügge und die Heike Ullrich besuchen.

Fritz Keller sagt: "Mit diesem Miniturnier wollen wir Begeisterung entfachen - für den Frauenfußball und für unsere WM-Bewerbung. Gemeinsam mit unseren Freund*innen aus Belgien und den Niederlanden möchten wir die Weltmeisterschaft 2027 ausrichten. Ökologisch und ökonomisch sinnvoll in der unmittelbaren Nachbarschaft. Davon versprechen wir uns einen weiteren wichtigen Schub für den Frauen- und Mädchenfußball."

