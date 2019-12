Keller dankt Ehrenamtlern: "Wir wissen euren Einsatz zu schätzen"

Am Donnerstag war der Internationale Tag des Ehrenamtes. Und auch an diesem Wochenende wird in den Stadien der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga den rund 1,7 Millionen Menschen gedankt, die sich ehrenamtlich in ihren Vereinen für den Fußball engagieren. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Landesverbände möchten gemeinsam mit der Deutschen Fußball Liga DFL ihre Anerkennung für die herausragenden Leistungen an der Basis ausdrücken - mit und durch die Aktion "Danke ans Ehrenamt", die heuer zum 20. Mal stattfindet.

DFB-Präsident Fritz Keller betont: "Die Rechnung ist ganz einfach: Ohne Ehrenamt gibt es keinen Fußball. Wollen wir also den Fußball stärken, müssen wir das Ehrenamt fördern. Indem wir uns auch gegenüber der Politik für bessere Rahmenbedingungen einsetzen. Aber natürlich auch dadurch, dass wir Leistung anerkennen. Denn was unsere Ehrenamtlichen in unseren rund 25.000 Vereinen in Deutschland leisten, wird allzu oft als selbstverständlich hingenommen. Das ist es aber keinesfalls. Es ist ein für die gesamte Gesellschaft unverzichtbares Engagement, für das wir allen ehrenamtlich Tätigen von Herzen danken müssen. Täglich im kleinen Rahmen und an diesem Wochenende auf der ganz großen Bühne. Um ihnen zu zeigen: Wir wissen euren Einsatz zu schätzen. Und wir stehen an eurer Seite. An der Basis genauso wie an der Spitze."

Der für das Ehrenamt zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth ergänzt: "Ehrenamtliche Tätigkeit im Fußball schafft einen riesigen gesellschaftlichen Mehrwert. Es freut mich sehr, dass wir hierfür quer durch alle Ligen Dankeschön sagen."

Für alle eine #Herzenssache

Die Aktion "Danke ans Ehrenamt" ist für Profis und Amateure eine #Herzenssache. Auch in diesem Jahr wird die Aktion durch zahlreiche Maßnahmen begleitet. Den Vereinen der Bundesliga, 2. Bundesiga, 3. Liga und Frauen-Bundesliga wurden "Danke"-Banner, ein Videospot mit dem Motto "Ohne Euch", LED-Banden und weitere Materialien zur Verfügung gestellt. An den beiden Spieltagen rund um den internationalen Tag des Ehrenamtes machen die Vereine in unterschiedlichster Form auf die Aktion aufmerksam.

Wer will selbst Danke sagen? Auf der DFB-Website "Danke ans Ehrenamt" kann man das mit nur einem Klick tun. Dort kann man etwa eigene Bilder zum Thema direkt über die eigenen Social-Media-Kanäle online stellen. Ob Instagram, Twitter oder Facebook - mit dem Hashtag #Herzenssache kann man alle fleißigen Vereinsmitarbeiter in den Vordergrund rücken und die kompletten Online- und Social-Media Maßnahmen rund um die Aktion verfolgen.

[th]