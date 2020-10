Keller bedauert Seifert-Rückzug 2022

Mit großem Bedauern haben DFB-Präsident Fritz Keller, Vizepräsident Dr. Rainer Koch sowie der Aufsichtsrat der DFL Deutsche Fußball Liga die Entscheidung von Christian Seifert aufgenommen, die DFL nach Ablauf seines bis Ende Juni 2022 laufenden Geschäftsführervertrages zu verlassen und sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

"Ich bedaure es sehr, dass Christian Seifert nur noch bis 2022 Geschäftsführer der DFL bleibt", so Fritz Keller. "So wie ich es sehr bedauert habe, dass Christian Seifert bereits auf eigenen Wunsch hin nicht mehr Mitglied des DFB-Präsidialausschusses ist. Denn er ist ein unverzichtbarer, leidenschaftlicher, kenntnisreicher Streiter für den gesamten deutschen Fußball - nicht nur für den Profifußball, den er seit 15 Jahren glänzend vertritt und in dieser Zeit große wirtschaftliche Erfolge für die Klubs errungen und damit auch sportliche möglich gemacht hat. Christian Seifert hat die Bundesliga bislang herausragend durch die Corona-Pandemie geführt, und ich bin froh, dass wir immerhin noch bis Juni 2022 gemeinsam an Lösungen und Lehren aus dieser Krise arbeiten, um den Fußball in Deutschland von der Spitze bis zur Basis zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen."

Koch: "Die DFL verliert einen umsichtigen Macher"

Dr. Koch sagt: "Christian Seifert hat als Chef der DFL den deutschen Profifußball in wirtschaftlich bis dahin unerreichte Dimensionen geführt. Dies ist seinem Scharfsinn, seinem Verhandlungsgeschick und seiner wirtschaftlichen Expertise zuzuschreiben. So habe ich ihn auch an der Spitze des DFB kennen- und schätzen gelernt. Gerade in den vergangenen Jahren haben wir beide unsere unterschiedlichen Interessenlagen wechselseitig zunehmend besser verstanden und uns für ein gutes Miteinander von Profi- und Amateurfußball eingesetzt – und wir haben gut zusammengearbeitet, was sich auch im Grundlagenvertrag entsprechend widerspiegelt. Die DFL verliert einen umsichtigen Macher, der auch jetzt höchste Professionalität beweist, wenn er seinen Rückzug so frühzeitig bekannt gibt, um bei der gewiss schwierigen Suche nach seinem Nachfolger nicht unter Zeitdruck zu geraten."

DFL-Aufsichtsratsvorsitzender und DFB-Vizepräsident Peter Peters äußert: "Der Wechsel an der Spitze der DFL bedeutet einen Einschnitt. Christian Seifert hat in mehr als 15 Jahren herausragende Arbeit geleistet und damit wesentlich zum Erfolg von Bundesliga und 2. Bundesliga beigetragen. Ich bin davon überzeugt, dass Christian Seifert der DFL bis zum Ende der Vertragslaufzeit weiterhin mit vollem Einsatz zur Verfügung stehen wird. Der Aufsichtsrat wird die Neubesetzung ohne Zeitdruck professionell angehen und hierzu einen umfassenden Prozess aufsetzen."

