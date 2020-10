Keine Zuschauer beim Schweiz-Spiel

Das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz am morgigen Dienstag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Köln findet ohne Zuschauer statt. Angesichts dauerhaft hoher Infektionszahlen, die deutlich über dem Grenzwert von 35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in der Woche liegen, hat das Kölner Gesundheitsamt in Absprache mit dem Land Nordrhein-Westfalen dem DFB erneut untersagen müssen, Zuschauer zuzulassen.

Der DFB verzichtet angesichts der aktuell hohen Werte in Köln auch darauf, einen Antrag auf Zulassung von 300 Zuschauern zu stellen. Für den heutigen Montag weist das Robert-Koch-Institut eine 7-Tage-Inzidenz von 66,3 für Köln aus. Städte, in denen der Wert über 50 liegt, gelten als Risikogebiet. Bereits für das Länderspiel gegen die Türkei am vergangenen Mittwoch im Rhein-Energie-Stadion hatte die Gesundheitsbehörde die Zuschauer-Teilnahme untersagen müssen.

Weiterhin gilt das Versprechen des Verbands, für eines der in diesem Jahr anstehenden Heimländerspiele der Nationalmannschaft, bei dem Zuschauer behördlich erlaubt sind, Freikarten in der jeweils genehmigten Anzahl zu verteilen. Die DFB-Auswahl spielt im Jahr 2020 noch zweimal in Leipzig und trifft jeweils in der Red Bull Arena am 11. November auf die Tschechische Republik und am 14. November (ab 20.45 Uhr) auf die Ukraine.

[dfb]