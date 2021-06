Keine Tore zwischen Spanien und Schweden

Spanien hat sich bei seinem EM-Auftakt in die Gruppe E in Sevilla trotz klarer Überlegenheit gegen defensivstarke Schweden mit einem 0:0 begnügen müssen. Vor 12.500 zugelassenen Zuschauern vergaben die Spanier am Montag beste Chancen.

Dani Olmo hatte per Kopf die erste Riesenchance (16.), scheiterte aber am glänzend reagierenden Torwart Robin Olsen. Kokes tückischer Außenristschuss (23.) strich knapp am Pfosten vorbei, Alvaro Morata (38.) ließ völlig frei vor Olsen eine hundertprozentige Möglichkeit liegen. Doch auch Schweden hatte große Chancen, als Marcos Llorente nach einem Schuss von Alexander Isak in höchster Not den Ball an den Pfosten lenkte (44.) und Marcus Berg in der 61. Minute am Fünfmeterraum freistehend den Ball verstolperte.