Keine Tore im Westduell

Bayer 04 Leverkusen blieb in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwar auch im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage, kam allerdings am 6. Spieltag im Westduell gegen die SGS Essen nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste durch das Remis den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

Die Gäste aus dem Ruhrgebiet waren dem Sieg im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion wesentlich näher, konnten vor allem in der zweiten Halbzeit zahlreiche Tormöglichkeiten nicht nutzen. Unter anderem hatte Mittelfeldspielerin Annalena Rieke Pech im Abschluss, als sie mit einem Schuss nur die Unterkante der Latte traf.

Durch das Unentschieden blieb die SGS Essen auch schon zum dritten Mal nacheinander unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Markus Högner vergrößerte dadurch der Abstand zur Gefahrenzone der Liga zumindest vorerst auf fünf Zähler.

SGS-Torjägerin Maier: "Hatten Sieg verdient"

"Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt", sagte Essens Torjägerin Ramona Maier im Interview. "Leider konnten wir unsere Torchancen nicht nutzen. Ein Sieg wäre verdient gewesen."

Da wollte auch Bayer-Kapitänin Elisa Senß, die früher selbst für die SGS am Ball war, nicht widersprechen. "Wir waren träge und haben es nicht geschafft, Essen unser Spiel aufzuzwingen. Wir sind fast immer einen Schritt zu spät gekommen."

Leverkusens Angreiferin Amira Arfaoui meinte: "Es war kein gutes Spiel von uns. Wir können froh sein, dass wir zumindest einen Punkt geholt haben. Wir wollten die Partie für uns entscheiden, aber die SGS Essen hat uns dominiert."

Winkler gegen Vilhjalmsdottir auf dem Posten

Im Vergleich zum 1:0-Derbysieg beim 1. FC Köln kehrten bei Bayer 04 Leverkusen Innenverteidigerin Lilla Turanyi, Mittelfeldantreiberin und Kapitänin Elisa Senß sowie Mittelstürmerin Nikola Karczewska, die alle krankheitsbedingt gefehlt hatten, in die Anfangsformation von Trainer Robert de Pauw zurück. Dafür nahmen Melissa Friedrich, Eva van Deursen und Estrella Merino Gonzales zunächst auf der Bank Platz. SGS-Trainer Markus Högner setzte dagegen auf dieselbe Startelf wie beim späten 1:1 im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen.

In einer sehr umkämpften Partie hatten die Gastgeberinnen durch Außenverteidigerin Janou Levels, die in Köln den Siegtreffer erzielt hatte, schon nach wenigen Sekunden die erste gute Torchance. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte hätten auch Synne Skinnes Hansen, die alleine auf das Essener Tor zulief, und Karolina Lea Vilhjalmsdottir, die kurz vor der Pause mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an der gut reagierenden SGS-Torhüterin Sophia Winkler scheiterte, Leverkusen in Führung bringen können. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet hielten jedoch von Beginn an sehr gut dagegen und erarbeiteten sich unter anderem durch Kapitänin Jacqueline Meißner und Laureta Elmazi ebenfalls gute Chancen.

Latte und Repohl retten Remis für Leverkusen

In der zweiten Halbzeit mussten die Leverkusenerinnen dann schon in der Anfangsphase einige bange Minuten überstehen, denn die Gäste kamen zu ihren bis dahin besten Tormöglichkeiten. Innerhalb kurzer Zeit traf Annalena Rieke die Unterkante der Latte, scheiterte Ramona Maier an Bayer-Torfrau Friederike Repohl und wurde ein Schuss von SGS-Spielmacherin Natasha Kowalski im letzten Moment geblockt.

Nach einer knappen Stunde musste Friederike Repohl, die wieder gegen Ramona Maier auf dem Posten war, ihre Mannschaft erneut im Spiel halten. In dieser Phase sprach alles für die Essenerinnen, während Leverkusen kaum einmal gefährlich vor den gegnerischen Kasten kam. Daran sollte sich auch bis zum Abpfiff nur wenig ändern. Die SGS Essen drängte auf den Siegtreffer, Bayer 04 hatte nur durch die eingewechselte Amira Arfaoui zumindest eine halbwegs gefährliche Torannäherung. Am Ende blieb es beim torlosen Remis.

