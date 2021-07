Keine Tore bei Brasilien gegen Elfenbeinküste

In Gruppe D des olympischen Fußballturniers haben sich die deutschen Gruppengegner Brasilien und Elfenbeinküste torlos getrennt. Die Brasilianer schwächten sich schon früh in der Partie, Mittelfeldmann Douglas Luiz sah in der 13. Minute die Rote Karte. In Unterzahl konnten die Südamerikaner ihr offensives Potenzial, das sie beim 4:2-Sieg gegen die deutsche Mannschaft noch ausgemacht hatte, nicht entfalten. Der Elfenbeinküste gelang es gleichzeitig nicht, die personelle Überlegenheit in Zählbares umzuwandeln. In der 79. Minute sah der Westafrikaner Eboue Kouassi seine zweite Gelbe Karte der Partie und musste mit Gelb-Rot frühzeitig in die Kabine. Am Endergebnis änderte dies nichts mehr, es blieb beim 0:0.

Die Elfenbeinküste ist am 28. Juli (ab 10 Uhr, live im ZDF und bei Eurosport) der letzte Gruppengegner von "Team D Fußball" um Trainer Stefan Kuntz. Heute trifft Deutschland allerdings zuerst (ab 13.30 Uhr, live in der ARD und bei Eurosport) auf Saudi-Arabien.

[dfb]