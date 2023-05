Zuversichtlich in Ungarn: Forzan Assan Ouedreaogo, Fayssal Harchaoui, Almugera Kabar

"Keine Option, einen Gang runterzuschalten"

Die deutschen U 17-Junioren haben bei der Europameisterschaft in Ungarn das zweite Gruppenspiel gegen Frankreich spektakulär gedreht und mit 3:1 gewonnen. Im Interview mit DFB.de spricht das Trio Forzan Assan Ouedreaogo, Fayssal Harchaoui und Almugera Kabar über den zweiten Sieg im zweiten Spiel, die Stimmung im Team und die nächste Partie gegen Schottland am Dienstag (ab 15 Uhr, live auf uefa.tv).

DFB.de: Glückwunsch zum Sieg gegen Frankreich! Assan, du wurdest gegen Frankreich in der 54. Minute für Fayssal eingewechselt. Wie war das Spiel aus deiner Sicht?

Forzan Assan Ouedreaogo: In der ersten Halbzeit hatten wir unsere Probleme beim Anlaufen. Das haben wir in der Pause geändert und sind deshalb gut in die zweite Hälfte gestartet. Das war nach der Pause ein sehr gutes Spiel von uns.

DFB.de: Du hast in den zwei Tagen vor dem Frankreich-Spiel nicht trainiert, weil du erschöpft warst. Gegen Frankreich wurdest du somit "kalt" eingewechselt. War das schwierig für dich?

Ouedreaogo: Die Jungs haben mich mitgezogen und so konnte ich direkt gut ins Spiel finden.

DFB.de: Anders war es bei dir, Fayssal. Du bist in beiden Spielen gegen Portugal und Frankreich gestartet. Was war der Unterschied zwischen beiden Teams?

Fayssal Harchaoui: Wir sind beide Spiele gleich angegangen und wollten gewinnen. Ich finde nicht, dass es einen Unterschied gab. Allerdings sind wir gegen Portugal besser ins Spiel gestartet, gegen Frankreich hatten wir Probleme. Wir haben die Anweisungen des Trainers gegen Frankreich nach der Pause besser umgesetzt und verdient gewonnen.

DFB.de: Nun wartet im letzten Gruppenspiel Schottland auf euch. Wie bereitet ihr euch auf den Gegner vor?

Harchaoui: Wir haben die Spiele verfolgt. Schottland hat zweimal verloren, deshalb wollen sie bestimmt nochmal etwas zeigen. Es ist für uns keine Option, einen Gang runterzuschalten. Wir wollen das Niveau halten, Vollgas geben und jedem beweisen, dass wir die beste Mannschaft in Europa sind.

DFB.de: Wie fühlt sich die Europameisterschaft bisher für dich an, Almugera?

Almugera Kabar: Ich bin stolz wie bestimmt auch jeder andere, bei dieser Europameisterschaft dabei zu sein. Man kann sehr viel Erfahrung sammeln und lernen. Bessere Bedingungen zum Fußballspielen und sich zu zeigen, gibt es nicht. Das oberste Ziel ist natürlich, als Team den Titel mit nach Hause zu nehmen.

DFB.de: Ihr seid nun mehr als eine Woche gemeinsam unterwegs. Selbstverständlich gibt es einen Konkurrenzkampf im Team. Wie ist die Stimmung?

Kabar: Die Stimmung ist bislang perfekt. Wir verstehen uns sehr gut und harmonieren. Das ist der Schlüssel, um erfolgreich zu sein.

Harchaoui: Wir versuchen, alle mit ins Boot zu nehmen. Auch die, die nicht so viel gespielt haben. Im Endeffekt gewinnen wir nur als Team. Die Spieler, die eingewechselt werden, sind sehr wichtig, wie beispielsweise Robert Ramsak. Er kam zweimal rein und hat uns brutal geholfen. Wir lassen keinen Spieler aus und versuchen, als Team aufzutreten.

DFB.de: Auf Vereinsebene spielt ihr gegeneinander. Wie ist das, nun zusammenzuspielen und sehr viel Zeit miteinander zu verbringen?

Ouedreaogo: Es gibt keine Reibereien. Aber in unserem Vereinen geben wir Vollgas, egal ob gegen einen Freund aus der Nationalmannschaft oder einen anderen Spieler. Hier bei der Nationalmannschaft verstehen wir uns sehr gut und wir streiten uns nicht, nur weil ich bei Schalke spiele und Almugera zum Beispiel bei Dortmund.

Kabar: Wir kommen alle gut miteinander klar und freuen uns immer wieder, uns in der Nationalmannschaft zu treffen.

DFB.de: Deutschland steht als Viertelfinalist bereits fest. Habt ihr einen Wunschgegner?

Ouedreaogo: Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Unser nächster Gegner ist Schottland und das ist erstmal das wichtigste Spiel für uns.

