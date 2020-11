Kein Sieger zwischen Schweiz und Spanien

Die Schweiz hat der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League Schützenhilfe im Kampf um den Gruppensieg geleistet. Die noch sieglosen Eidgenossen kamen gegen Ex-Weltmeister Spanien zu einem 1:1 (1:0).

Die Schweiz, für die gleich fünf Bundesligaprofis in der Anfangsformation standen, ging durch Remo Freuler (26.) in Führung. Vor dem Ausgleich der Iberer durch Gerard Moreno (89.) geriet bei den Gästen ausgerechnet Sergio Ramos zu tragischen Figur. In seinem 177. Einsatz für die Furia Roja, durch den der Verteidiger von Spaniens Meister Real Madrid zu Europas alleinigem Länderspielrekordhalter vor Italiens Torhüterikone Gianluigi Buffon aufstieg, scheiterte der 34-Jährige zunächst mit einem Handelfmeter (58.) und später auch noch mit einem Foulelfmeter (80.) an Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer. Dessen Klubkollege Nico Elvedi sah nach seinem Foul vor dem zweiten Ramos-Fehlschuss die Gelb-Rote Karte.

Das Duell der deutschen Gegner hatte bis wenige Stunden vor Anpfiff wegen eines Corona-Falls im Team der Gastgeber auf der Kippe gestanden. Erst durch negative Ergebnisse bei allen Spielern in einer weiteren Testreihe am Samstag gaben die Behörden in Basel grünes Licht für die Begegnung.