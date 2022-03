Kein Sieger im Spiel gegen Frankreich

Die U 18-Junioren haben sich im ersten von zwei hochkarätigen Länderspielen gegen Topnationen im Rahmen eines Lehrgangs in Stuttgart mehr als achtbar aus der Affäre gezogen. Das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier kam gegen Frankreich im dortigen GAZI-Stadion zu einem 1:1 (1:1). Am Montag (ab 18 Uhr) kommt es dann in der Felsenberg Arena in Schwieberdingen gegen die Niederlande zu einem weiteren Härtetest.

Der Franzose Edoly Lukoki Matso sorgte mit einem Abstauber schon früh für eine kalte Dusche (4.), Lukas Ullrich gelang aber schon vor der Halbzeitpause der Ausgleichstreffer (34.). Im zweiten Durchgang vergaben beide Teams Möglichkeiten auf den Sieg.

"Frankreich ist in dem Alter ein starker Gegner, wir sind mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft angetreten. Nach dem frühen Gegentor haben wir etwas gewackelt, dann haben wir uns aber gut ins Spiel hineingekämpft", sagte Streichsbier nach dem Spiel bei DFB-TV:."An den Feinheiten werden wir weiter arbeiten. Insgesamt war es ein verdientes Unentschieden."

DFB-Auswahl benötigt Anlaufzeit

Die Gäste aus Frankreich fanden deutlich besser in die Begegnung und wurden früh mit dem ersten Treffer belohnt: Nach einem Einwurf waren die Franzosen über mehrere Stationen gedankenschneller, Edoly Lukoki Matso staubte schließlich einen Abpraller von DFB-Torwart Mio Backhaus zur Führung ab. Auch nach dem frühen Dämpfer hatte der deutsche Nachwuchs mit den Pressing und den agilen französischen Offensivspielern zu kämpfen und erspielte sich selbst kaum Szenen vor dem gegnerischen Tor.

Nach etwa einer halben Stunde kam das deutsche Team dann aber deutlich besser ins Spiel und verlegte das Geschehen zunehmend in die französische Hälfte. So fiel der Ausgleich auch nicht aus komplett heiterem Himmel, als Stefano Marino in seinem ersten U-Länderspiel überhaupt für Lukas Ullrich durchsteckte und dieser aus knapp 15 Metern flach abschloss.

Kabadayi verpasst möglichen Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein Vergleich auf Augenhöhe. Beinahe hätte Marino einen weiteren Treffer aufgelegt, doch Yusuf Kabadayi kam nicht ganz an eine scharfe Hereingabe vor das Tor heran (55.). Auf der anderen Seite scheiterte David Mokwa Ntusu mit einem scharfen Schuss aus etwa sieben Metern am Außenpfosten (67.), nach einem Kopfball von Aurelien Pelon musste Backhaus eingreifen (69.).

"Die Franzosen haben uns wenig Räume gelassen und es uns schwer gemacht", sagte Vorlagengeber Marino. "Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, mein Debüt in der Nationalmannschaft zu geben. Aber ich werde mich nicht darauf ausruhen und weiter Gas geben."

Zum Abschluss des Länderspieljahres wartet vom 8. bis 12. Mai ein letzter Lehrgang auf die U 18, in dessen Rahmen am 11. Mai in Tubize das Duell mit Belgien steigt.

[dfb]