Kathrin Peter: "Nach dem Turnier wissen wir, wo wir stehen"

Die U 20-Frauen reisten am Montag zum Costa Daurada Trophy Tournament nach Salou. Ab dem 26. November bestreitet die DFB-Auswahl im Rahmen des Turniers drei Spiele gegen Frankreich, Mexiko und Gastgeberland Spanien. Mit DFB.de spricht DFB-Trainerin Kathrin Peter über die Turniergegner und den aktuellen Stand des Kaders.

DFB.de: Frau Peter, wie sehr freuen Sie sich auf den Lehrgang und das anschließende Miniturnier?

Kathrin Peter: Die Mädels sind natürlich heiß darauf, endlich wieder für Deutschland spielen zu dürfen und das bei einem Turnier mit Topgegnern. Beim Costa Daurada Trophy Tournament können wir uns mit den Besten auf internationaler Ebene messen. Dafür arbeiten und leben wir als Fußballerinnen. Wir freuen uns natürlich alle total darauf.

DFB.de: Wie genau lautet Ihr Fahrplan der nächsten Tage?

Peter: Wir sind am Montag von Frankfurt aus angereist. Am Dienstag und Mittwoch werden wir nochmal trainieren, uns aufeinander abstimmen und die Zeit nutzen, um uns intensiv auf die kommenden Spiele vorzubereiten. Am Donnerstag findet das Abschlusstraining statt, denn bereits am Freitag steht das erste Spiel gegen Frankreich (26. November, ab 12 Uhr; Anm. d. Red) an. Die Spiele sind dann Schlag auf Schlag. Zwischen jeder Partie haben wir nur einen Tag Pause.

DFB.de: Was erwarten Sie von Ihren Gegnern?

Peter: Prinzipiell haben alle Länder fast drei Jahre kein U 20-Länderspiel mehr gespielt. Dadurch ist es etwas schwierig, uns wie sonst üblich mit Videomaterial vorzubereiten. Aber natürlich kennen wir die Spielstile, gerade der europäischen Nationen. Spanien ist eine sehr spielstarke und technisch gute Mannschaft. Die Spanierinnen sind absolute europäische Spitze, genauso wie Frankreich. Die Französinnen sind physisch stark sowie technisch und taktisch sehr gut ausgebildet. Dazu kommt Mexiko mit seiner mittelamerikanischen, heißblütigen Spielweise, die anders ist als die europäische. Darauf freuen wir uns besonders.

DFB.de: Wo steht der U 20-Kader aktuell?

Peter: Wir hatten in Krefeld eine vorbereitende Maßnahme und schauen bei diesem Turnier, wo die Spielerinnen individuell stehen. Das Turnier ist eine Topmöglichkeit, sich auf internationaler Ebene zu beweisen. Mit drei Spielen haben wir auch genügend Spielzeit, um jede einzelne Spielerin und das Team als Ganzes bewerten zu können. Danach wissen wir auch, wo wir als Team stehen.

DFB.de: Wie geht es dann weiter?

Peter: Anschließend an das Turnier haben wir ein gutes halbes Jahr Zeit, bis die nächste Länderspielmaßnahme ansteht. Diesen Zeitraum möchten wir nutzen, um mit den Spielerinnen individuell zu arbeiten. Dazu gehören auch die Performance Days im Januar. Wir werden bereits bei diesem Turnier individuelle Teilziele benennen. Als U 20-Nationalmannschaft gehen wir dann erst im Juni 2022 in die direkte Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Costa Rica. Dazwischen werden wir mit der U 19 Maßnahmen haben und das Ziel verfolgen, uns im Frühjahr 2022 über die Eliterunde für die ebenfalls im Sommer stattfindende U 19-Europameisterschaft zu qualifizieren.

[lys]